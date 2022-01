Alex Belli e l'”accoppiamento” al GfVip: cosa confessa a Paolo Bonolis

Alex Belli è stato uno degli ospiti in gioco durante Avanti un altro pure di sera e sono stati inevitabili alcuni riferimenti al GF Vip

Prima ci ha provato la Bonas, Laura Cremaschi, a stuzzicarlo e a prenderlo in giro, tirando in ballo la famosa “chimica artistica” con i guanti della seduzione, ma anche Paolo Bonolis – padrone di casa indiscusso – non è stato da meno.

“Hai partecipato al Grande Fratello, accoppiandoti a destra e sinistra” ha scherzato Paolo nel presentarlo, “A sinistra, a destra no perché c’era Davide (Silvestri)” ha risposto Alex, “Ah a sinistra c’era Davide, allora no lascia perdere” ha chiuso Paolo, tra le risate.

La chimica artistica quindi altro non è che una definizione del tutto personale di Alex, di quello che alla fine sembra apparire come un rapporto amoroso a tutti gli effetti con Soleil Sorge. Almeno fino a quando i due sono stati dentro la casa insieme. Ora la domanda rimane una: riusciranno mai, entrambi, ad ammetterlo veramente?

