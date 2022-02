GF Vip, Alex Belli denigra Soleil davanti a Delia? Cosa è successo dopo la puntata con Manila, Miriana e Nathalie

Al GF Vip Alex Belli denigra Soleil davanti a Delia, Manila, Miriana e Nathalie? Le parole dell'attore stanno facendo discutere i fan

I telespettatori del GF Vip stanno discutendo vivamente riguardo all’atteggiamento di Alex Belli che sembra aver cominciato a pronunciare insulti nei confronti Soleil Sorge davanti alla compagna, Delia Duran, tant’è che volano le accuse di denigra. Ma cosa è successo dopo la puntata?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Alex Belli aizza Giucas contro Nathalie? Il discorso fatto nella notte sulla concorrente

Al GF Vip, Alex Belli denigra Soleil Sorge quando è con Delia: l’attore si sta allontanando così dall’ex corteggiatrice? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Alex Belli denigra Soleil Sorge insieme a Delia Duran?

Andiamo con ordine. Dopo l’ultima puntata del GF Vip dello scorso lunedì, parlando con Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo, Manila Nazzaro e la stessa Delia Duran, Alex Belli ha pronunciato alcune parole nei confronti di Soleil nelle quali la denigra apertamente.

Tutto parte dal fatto che Manila ha rivelato che Soleil prende molto in giro Delia, avendole affibbiato il soprannome di ‘Dolores’. Inoltre, è stato segnalato il fatto che la Sorge, insieme a Basciano, aveva preso molto in giro Alex e Delia mentre erano in sauna.

A quel punto Alex è scattato, prendendo la parola contro Soleil: “Per diritto di cronaca, voi non lo sapete. Subito dopo io sono andato da lei per questa roba qua e le ho fatto un discorso. Le ho detto che non deve inserirsi tra noi. ‘Non ti permettere mai più di venire dentro e abbi rispetto’. Stavamo discutendo di una roba tra noi“.

“Le ho detto: ti prego – ha continuato Alex – se sei veramente mia amica e professi di essere questo non inserirti mai più in un momento in cui io e lei stiamo discutendo per una roba nella quale ci sei di mezzo tu”.

Poi però è partita quella che molti fan hanno bollato come la denigra di Alex Belli nei confronti di Soleil: “Tutte le volte che lei prendeva parte contro di te, mi sono incazzato di brutto. Un’amica o qualsiasi cosa essa sia non si deve mai permettere“.

A quel punto, la Duran è scattata, lo ha guardato e ha detto: “Che posso dirti? Che grande amica che hai!”. Subito dopo è scoppiata a ridere ed è andata via…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy