GF VIP, Alex Belli salta l’ingresso nella casa? I video su Instagram fanno dubitare sulla quarantena

Il secondo ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip potrebbe non avvenire mai: in molti stanno dubidanto che l'attore sia in quarantena

A poche ore dall’ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip, in molti hanno cominciato a mettere in dubbio questa sua seconda entrata nel reality show di Mediaset. Ma che cosa avranno mai notato i telespettatori sui canali social dell’ex concorrente del programma?

Molti telespettatori del GF Vip hanno notato che Alex Belli non sta seguendo la quarantena e che quindi il suo secondo ingresso nella casa potrebbe saltare. Cosa succederà?

Alex Belli al GF Vip: salta il secondo ingresso nella casa?

Andiamo con ordine. Il secondo ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip dovrebbe avvenire durante la puntata di lunedì 14 febbraio 2022, il giorno di San Valentino per un periodo di circa due settimane. Il concorrente, quindi, stando alle disposizioni e al regolamento previsto dalla produzione del reality, dovrebbe essere in quarantena.

Tuttavia, seguendolo sui social, molti fan hanno notato che Alex non è affatto in quarantena in albergo. Il 12 febbraio, infatti, l’attore si è mostrato mentre pilotava l’aereo con lo striscione per la compagna Delia Duran.

GF Vip: i dubbi di fan sulla seconda entrata di Alex

Inoltre, si è mostrato solo in una stanza ma non in quella d’albergo, bensì in quella di casa sua, dove stava suonando il pianoforte.

A questo punto, dunque, in molti hanno cominciato a dubitare sull’effettivo secondo ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Qualcuno ha addirittura insinuato che l’entrata dell’attore sia saltata. Quale sarà la verità? Alex entrerà in casa? O è destinato a rimanere fuori ancora per un po’ di tempo?

