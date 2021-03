‘Faccio quello che c..zo voglio!’, Alessia Marcuzzi sbotta dopo aver postato la foto di Zorzi con Oppini

Alessia Marcuzzi ha diviso il web dopo aver postato su Twitter un’immagine di Zorzi e Oppini insieme: alle critiche ha risposto per le rime

Alessia Marcuzzi in questi mesi ha seguito e commentato il GF VIP non senza attirarsi odio da parte di una frangia di utenti. Dopo essersi dovuta difendere dalle accuse di aver raccomandato Carlotta Dell’Isola per prendere parte al reality, il giorno della finale ha dovuto affrontare altri hater.

La colpa, se così si può definire, della conduttrice è di aver postato su Twitter un’immagine che ritrae insieme Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Ricordiamo che il vincitore del GF VIP aveva palesato un certo sentimento per il figlio di Alba Parietti, poi tramutatosi in una bellissima amicizia.

Amicizia che i due di certo coltiveranno al di fuori della casa più spiata d’Italia ma che continua a dividere il pubblico.

Zorzi e Oppini, la foto di Alessia Marcuzzi attira critiche

La Pinella ha commentato con tre cuoricini l’abbraccio tra i due concorrenti e se da una parte ha trovato l’appoggio di quanti vedono nel rapporto tra Zorzi e Oppini l’aspetto più bello di tutto il reality, dall’altra molti altri utenti l’hanno profondamente criticata.

Il motivo sarebbe da ritrovarsi nella paura che, postando foto del genere, si voglia inneggiare alla nascita di una love story che in realtà non può sbocciare. Inoltre parte del pubblico vuole boicottare Francesco Oppini per le parole su Dayane Mello e Flavia Vento:

“No alessia, non mostrare supporto verso una persona che ha dimostrato di avere una mentalità misogina ti prego”.

Qualche utente, più di altri, ha risposto pesantemente al tweet di Alessia chiedendole: “Alessia ma che ca**o fai?”

Cristallina la replica della presentatrice: “Quello che ca**o mi pare”.

