GF Vip, Aldo Montano senza peli sulla lingua commenta il rapporto tra Manuel e Lulù: cosa dice su di loro

Aldo Montano parla del rapporto nato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella casa del GF Vip: ecco cosa pensa l'ex schermidore

In molti si sono sempre chiesti quale fosse l’idea di Aldo Montano rispetto al rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo nella casa del GF Vip. Ora che si è ritirato dal reality show, a rispondere è direttamente l’ex schermidore, che senza peli sulla lingua parla di ciò che sta accadendo al suo amico rimasto in gioco.

Aldo Montano parla del rapporto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo in una live. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Aldo Montano su Manuel Bortuzzo e Lulù: “Una luce diversa”

Andiamo con ordine. In una Instagram Live, Aldo Montano ha parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che da qualche tempo è diventato qualcosa di importante: “Nelle ultime settimane aveva veramente una luce diversa. E questo a me fa bene. Lulù ha sempre dimostrato di essere dolce e tenera nei confronti di Manu. È sempre stata la più presa della coppia, quindi la davo quasi per scontato. La sua dolcezza e la sua sensibilità sono estreme, davvero forti”.

Poi parla di cosa può aver mosso Bortuzzo: “Manuel è quello che più mi ha impressionato. In pochissimo tempo è riuscito a capire quanto gli sarebbe mancata Lulù se lui fosse andato via. E da quel giorno in poi, capendo a cosa poteva andare incontro nel non rivederla più deve essergli scattato qualcosa di importante”.

E, infine, Aldo Montano ha svelato cosa pensa del futuro di Manuel e Lulù: “L’importante si trasforma in luce, allegria, felicità. Questa è la cosa più bella che riesco a percepire. Poi dopo può succedere qualcosa di importante, di meraviglioso. Fuori chissà mai dove li porterà l’amore… se succede sono solo più contento di prima”.

