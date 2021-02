Alda D’Eusanio, lo sfogo dopo la squalifica dal GF VIP: cosa ha dichiarato

Dopo la squalifica di sabato scorso di Alda D'Eusanio, la giornalista ha rotto il silenzio parlando con un'agenzia di stampa

Sabato 6 febbraio un comunicato ufficiale di Endemol Shine Italy rendeva nota la squalifica immediata dal GfVip di Alda D’Eusanio, in seguito alle parole dette riguardo Laura Pausini e il marito Paolo Carta.

“Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente. La produzione del programma procederà all’immediata squalifica della concorrente.” Comunicato Ufficiale Endemol Shine Italy

A meno di 24 ore dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, la giornalista ha rilasciato una dichiarazione all’Adnkronos, rompendo dunque il silenzio. Perché nessuno all’interno della casa può parlare di quanto accaduto.

“Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”. Alda D’Eusanio all’AdnKronos

La vicenda si preannuncia lunga vista la querela da parte della cantante con tutta probabilità gli avvocati della D’Eusanio le avranno consigliato di non parlare. In attesa di vedere come si svilupperà il caso, supponiamo che l’ex gieffina non sarà presente nei salotti televisivi a partire proprio da quello del Grande Fratello Vip.

