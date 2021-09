GF Vip, Ainett blocca le attenzioni di Amedeo Goria: cosa ha fatto il conduttore

Al GF Vip Ainett Stephens tenta di bloccare le avance di Amedeo Goria: l’ex Gatta Nera ha fatto un chiaro discorso al giornalista sportivo.

Al GF Vip, l’atteggiamento di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens è ormai consuetudine quotidiana. L’ex Gatta Nera del Mercante in Fiera, però, stavolta ha deciso di parlare al giornalista, prendendo in mano la situazione e mettendo dei paletti… Come andrà a finire?

Ainett Stephens parla ad Amedeo Goria, cercando di porre dei paletti riguardo all’atteggiamento del giornalista sportivo nei suoi confronti… ma come andrà a finire tutto questo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Ainett Stephens ad Amedeo Goria: “no mani di qua e no mani di là”

Andiamo con ordine. Dopo le carezze (e le palpatine) subite nei giorni scorsi, Ainett Stephens ha deciso di prendere finalmente a quattr’occhi Amedeo Goria, cercando di mettere in chiaro la situazione.

“Evitiamo fraintendimenti – gli ha detto senza mezzi termini – no mani di qua e no mani di là”. Una richiesta chiara ed estremamente diretta, alla quale l’ex marito di Maria Teresa Ruta ha risposto in una maniera che ha fatto rabbrividire tutti: “ti ho accarezzato la schiena… nemmeno la schiena?”.

Manila Nazzaro blocca ancora Amedeo: “fermo con le mani”

In tutto questo, in un altro momento, tra Amedeo Goria e Ainett è dovuta intervenire ancora Manila Nazzaro. Quando lui ha provato a poggiare una mano sulla gamba della Stephens, Manila gli ha prontamente schiaffeggiato il braccio, intimandogli un “fermo con le mani” che lo ha fatto subito desistere.

Insomma, il momento non è dei più propizi, ma l’atteggiamento di Goria sta infastidendo tantissimo i telespettatori. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Alfonso Signorini interverrà direttamente sulla questione? Oppure toccherà ad Ainett (e alla sempre vigile Manila) continuare a difendersi?

