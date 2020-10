Grande Fratello vip sponsor: cosa bevono, come si truccano e cosa mangiano i concorrenti

Grande Fratello Vip: il successo del programma si intreccia con quello degli sponsor che hanno investito nel programma. Ma vi siete mai chiesti quali sono? Ecco cosa mangiano, cosa bevono e come si truccano i concorrenti del GF Vip.

Il successo della quinta edizione del Grande Fratello Vip non è dovuto soltanto alla simpatia e alle vicende che stanno vivendo i coinquilini della casa più spiata d’Italia ma anche agli sponsor che credono nel programma, investendo nel reality per farsi pubblicità. Ma vi siete mai chiesti quali sono? Ecco cosa mangiano, cosa bevono e come si truccano i concorrenti del GF Vip.

LEGGI ANCHE: — Lo avete notato anche voi quel bracciale al polso di Elisabetta Gregoraci: costa quanto uno stipendio annuale di un operaio. Ecco la cifra stellare

Gli sponsor del Grande Fratello Vip: cosa bevono i concorrenti?

Partiamo da un dettaglio molto evidente negli ultimi giorni: il vino! Lo sponsor del Grande Fratello Vip a riguardo è Santero, un’azienda piemontese che produce vini dal 1958. Il loro stile inconfondibile è piuttosto amato dai concorrenti del GF Vip, tanto che molti telespettatori hanno cercato online notizie a riguardo.

Il vino Santero è stato anche il protagonista della simpatica scenetta che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi e Dayane Mello che, un po’ brilli, si sono gettati in piscina ancora vestiti e con tanto di tacchi (facendo arrabbiare Elisabetta Gregoraci). Quando hanno provato ad uscire, sono poi caduti diverse volte, dando vita ad una sorta di divertentissimo percorso ad ostacoli…

GF Vip: ecco i trucchi che usano i concorrenti

Passiamo poi alla cosmetica e al make-up: i concorrenti del GF Vip utilizzano infatti prodotti forniti da Naj Oleari Beauty, sponsor esclusivo del reality show. Tutte le volte che li vediamo allo specchio o nelle simpatiche sessioni di trucco fai da te, i prodotti sono quelli offerti dalla celebre azienda italiana.

Che poi i concorrenti ne facciano un uso differente, quello è scontato: se da un lato c’è Dayane Mello, sempre apprezzata dai telespettatori per il suo stile perfetto, dall’altra c’è Elisabetta Gregoraci… Cosa dicono di lei i fan del programma? Beh, non la elogiano di certo, anzi spesso l’ex moglie di Flavio Briatore è finita nell’occhio del ciclone per le sue estenuanti sessioni di trucco, praticamente infinite!

Gli sponsor del Grande Fratello Vip: le patatine Amica Chips

Uno degli sponsor che gran parte dei telespettatori hanno notato sono le patatine Amica Chips, lo snack che i concorrenti del reality spiluccano spesso durante l’arco della giornata… Memorabile Maria Teresa Ruta, che ha raccontato di essersi praticamente innamorata di quelle al formaggio!

Essendo i suoi prodotti particolarmente apprezzati da tutti i coinquilini, scegliendo di fare da sponsor al Grande Fratello Vip Amica Chips sembra aver davvero colto nel segno: tanti telespettatori sono contagiati dalla voglia di patatine!

Le tisane del GF Vip: ecco quali sono

Ma oltre a patatine e vino i concorrenti del Grande Fratello Vip amano le tisane, anche se non siamo riusciti a trovare quale sia lo sponsor che le fornisce! Matilde Brandi e Stefania Orlando, ad esempio, se le preparano di continuo…

Le tisane del GF Vip sono qualcosa di ormai storico del programma: vi ricordate lo scorso anno quando Patrick fece la pace con Antonella Elia offrendole una tazza di camomilla Plants&Nature? Sponsor della scorsa edizione del GF Vip, l’azienda ischitana di infusi e tisane venne così messa al centro di uno dei momenti clou del reality!

Tra l’altro, attenzione all’infusione della camomilla: se la lasciate in infusione più di quattro minuti il suo effetto si inverte, e non è proprio così… A rivelarlo fu Antonella Elia: se lasciate il filtro in acqua per troppo tempo rischia di diventare eccitante!

foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy