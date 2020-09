Nuove polemiche per Fausto Leali al Grande Fratello Vip: il cantante usa la parola ne*ro e fa indignare anche Cristiano Malgioglio

Prima l’elogio a Mussolini, poi l’aggettivo razzista. Non c’è pace per Fausto Leali che in una settimana di permanenza al Grande Fratello Vip ha già scatenato furiose polemiche. Il cantante si è attirato le antipatie anche di Cristiano Malgioglio, che ha scritto un duro post su Instagram contro di lui.

Grande Fratello, le frasi infelici di Fausto Leali

Per capire il senso delle parole dell’estroso paroliere bisogna fare un passo indietro. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Fausto Leali non è riuscito a farsi amare particolarmente dal pubblico. Tutta colpa per alcune frasi controverse pronunciate in casa. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era fatto notare per aver difeso Benito Mussolini (che avrebbe fatto anche cose positive per l’Italia, secondo lui). Poi se n’è uscito con un odioso epiteto nei confronti di Enock, il fratello di Mario Balotelli.

Parlando con lui e altri coinquilini, ha detto: “Nero è un colore, ne*ro è una razza”. Una frase davanti alla quali gli altri concorrenti hanno cercato di rimediare e lo stesso Enock –sebbene abituati a scherzare – ha provato a far ragionare il cantante. “La gente a casa ci guarda, non può passare che questa parola si può dire”.

L’indignazione sui social

Dopo questo secondo episodio, il pubblico del Grande Fratello Vip è tornato a tuonare contro Fausto Leali, chiedendone addirittura l’espulsione. Tra i telespettatori indignati, anche Cristiano Malgioglio che del GF è stato sia concorrente che opinionista. “Dire ne*ro è mortificante caro Leali. Le tue bravate sono orribili” esordisce in un lungo post diretto al concorrente del reality show.

“Ricordati che abbiamo fatto di tutto per questo black lives matter, perché le discriminazioni fanno male al cuore, perché ogni tipo di razzismo è una terribile bestia che non si riesce più a tollerare” continua Cristiano. Poi Malgioglio dà un consiglio al buon Fausto: “Quello che dovresti invece fare è giocare e studiare i tuoi compagni e mettere anche un po’ di allegria…. Magari canta qualche stornello di una tua canzone, in cambio di dire c……te”.

L’ex gieffino auspica comunque un intervento di Alfonso Signorini affinché l’episodio non passi inosservato: “Speriamo che ti mostri qualche filmato, per farti vedere e capire come ancora oggi nel mondo vengono umiliate e derise le persone con la pelle nera e non aggiungo altro perché aumenta il mio dolore”.