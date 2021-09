Mentre manca poco al debutto di Giulia Stabile a Tu si Que Vales, la ballerina sbotta sui social e parla delle voci di crisi con Sangiovanni

Ci sono storie d’amore e coppie che entrano nel cuore delle persone più di altre. È il caso di Giulia Stabile e Sangiovanni; il loro amore, sbocciato tra le mura della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha mandato in visibilio i loro fan. Ma nell’era dei social media, bisogna fare molta attenzione a cosa si condivide sui propri profili.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati? La ballerina sbotta sui social: cosa ha dichiarato

Tutto è analizzato e osservato con attenzione e se non posti una foto insieme per più giorni o non metti un like alla foto dell’altro, il sospetto della fine di un amore comincia a farsi insistente. È quello che è successo a Giulia Stabile e Sangiovanni: i due non postano foto insieme da un po’ e l’assenza di lui alla festa di compleanno di Deddy (era ad un altro compleanno), ha fatto crescere l’ipotesi che i due si siano lasciati.

Per questo Giulia è sbottata sui social mettendo le cose in chiaro. Dal suo profilo Instagram, Giulia ha chiesto a chi alimentava queste voci di smetterla perché non corrispondono a verità.

“Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha sempre supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”. Giulia Stabile

L’amore non vive solo attraverso i social ma anche al di fuori, e il loro sembra procedere a gonfie vele. Intanto la ballerina è pronta per un nuovo debutto al fianco di Maria De Filippi: è lei infatti la new entry dell’ottava edizione di ‘Tu si que vales’ in onda a partire dal 18 Settembre su Canale 5.

