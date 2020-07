Gianni Morandi sembra non invecchiare mai, nè come artista nè come uomo: lui ci scherza su pubblicando una foto "particolare" su Instagram

Gianni Morandi è la conferma vivente di quell’abusato aforisma sugli anni che si hanno e quelli che si sentono: lui di anni ne ha 75, ma sfidiamo chiunque ad attribuirglieli solo guardandolo.

Un eterno ragazzo di nome e di fatto, ma soprattutto uno dei cantanti più amati, trasversali e versatili che abbiamo in Italia: dopo una carriera fatta di grandi successi, nell’età più matura è riuscito a conquistare ancora le nuove generazioni, vantando un appeal senza uguali sui giovani. Quegli stessi giovani che aveva fatto innamorare 50 anni prima e che oggi sono diventati genitori e nonni dei ragazzi che lo apprezzano e lo seguono sui social.

LEGGI ANCHE: –Gianni Morandi non si chiama realmente Gianni: il cantante svela il suo vero nome su Instagram

Gianni Morandi da giovane, la foto impazza sul web

I social sono stati la chiave di volta per il Gianni Morandi 3.0: dal suo profilo Facebook, rispondendo con pazienza e garbo a tutti (o quasi, perchè i numeri sono altissimi) e non risparmiando battute ficcanti anche agli haters, ha conquistato una fetta di pubblico che a un cantante agèe come lui doveva sembrare preclusa.

Il tempo è stato gentile con Gianni Morandi e l’ironia fa il resto: pochi giorni fa ha pubblicato una foto su Instagram dove è poco più di un ragazzino, chiedendo ai suoi follower di capire se è una foto recente oppure no.

E pur scherzandoci su, nell’evidenza del cambiamento dovuto agli anni, il fatto che ancora oggi Gianni Morandi sia molto simile a quel ragazzo di tanti fa in spiaggia è balzata agli occhi di tutti. Tanto da far chiedere ancora una volta al mondo del web, ma chi è che invecchia al posto suo?

Gianni Morandi torna in tv con “Grazie a tutti”

Sabato 18 luglio Gianni Morandi torna su Rai1 con “Grazie a tutti show”, un best of del suo show del 2009 nel quale celebrava 50 anni di carriera. Una serata da non perdere con tanta musica dal vivo e ospiti illustri, che si esibiranno live ed accompagnati dall’orchestra in studio. Al fianco di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso e Franco Neri.