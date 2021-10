Giancarlo Magalli, nuova frecciata ad Adriana Volpe: ‘cambiamo animale’. Come reagirà l’opinionista del GfVip?

La risposta di Giancarlo Magalli alla domanda di Simona Ventura non è passata inosservata...

Giancarlo Magalli è stato ospite a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura.

Durante l’intervista, la Ventura ha posto una domanda a Magalli, la cui risposta non è passata inosservata.

“Io ho lavorato con te e ho sempre lavorato divinamente bene: in amore sei una vecchia volpe come in televisione?” ha chiesto Simona Ventura.

“Cambiamo animale, lasciamolo alle pelliccerie” ha risposto Giancarlo, scatenando le risate generali. Ora che Adriana Volpe è impegnata come opinionista del GfVip insieme a Sonia Bruganelli, lascerà correre questa ennesima battuta?

Adriana ha già dimostrato di non lasciare nulla al caso, legandosi al dito la foto che la Bruganelli ha scattato insieme a Magalli pochi giorni fa…