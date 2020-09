Giancarlo Magalli di nuovo contro Adriana Volpe?

Giancarlo Magalli torna al timone de I Fatti Vostri e non perde occasione di lanciare una frecciatina ad Adriana Volpe: lei risponderà?

Apertura con frecciatina al vetriolo. Giancarlo Magalli torna in onda con la trentesima edizione de I Fatti Vostri e non rinuncia a lanciare una stoccata ad Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Il conduttore ha presentato la nuova stagione del programma dando il benvenuto alla nuova presenza femminile, Samanta Togni, che prende il posto di Roberta Morise. E a proposito di avvicendamenti, non si è lasciato sfuggire l’occasione di sferrare un attacco, neanche troppo velato, ai suoi ex colleghi.

Giancarlo Magalli e la frecciatina ad Adriana Volpe

Prima saluta il pubblico e i suoi compagni d’avventura, nuovi e vecchi. Poi annuncia con fierezza che quella partita oggi, 14 settembre, è la prima puntata dell’edizione numero trenta de I Fatti Vostri. Tre decenni per un programma che tiene compagnia al pubblico di Rai2 ogni giorno e nel quale hanno lavorato diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

E parlando del lusinghiero traguardo raggiunto, Giancarlo Magalli sembra lanciare una nuova frecciatina ad Adriana Volpe. “In un programma che dura trent’anni ci si alterna, le cose cambiano. Anche io mi sono alternato, oh!” ha detto ricordando le edizioni condotte da Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Massimo Giletti e Gigi Sabani.

Poi il colpo di grazia:

L’alternanza è normale, devo dire che in genere la gente la prende bene, tranne qualcuno che s’è lamentato e sono, stranamente, quelli che ci sono stati di più! Quelli che sono stati dieci anni si sono lamentati dell’alternanza ma vabbè, magari un giorno torneranno anche loro… quando io sarò morto.

Una storia senza fine?

La querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe va avanti da tempo. Proprio di recente il conduttore aveva deriso l’ex collega per i bassi ascolti registrati dal suo nuovo programma su TV8, Ogni Mattina.

Poi lei aveva risposto in diretta, in maniera piuttosto piccata. E oggi, lui è tornato a replicare, a modo suo. Parole che non sono passate inosservate ai telespettatori, tant’è che in molti hanno commentato l’episodio sui social. Adriana replicherà a Giancarlo? I Fan della Volpe non aspettano altro…