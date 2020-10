Elisabetta Gregoraci si confronta con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che l'hanno nominata in puntata: volano frecciatine impreviste

Dopo la puntata di lunedì, al GF Vip è tempo di chiarimenti e confronti. Il sospetto che Elisabetta Gregoraci non sia realmente single ha incrinato il rapporto della showgirl con Pierpaolo Pretelli, che nella notte è scoppiato in lacrime. Lui chiede chiarezza e lei è sempre molto vaga. Dopo un’accesa discussione, i due si sono chiariti ma qualcosa sembra essersi spezzato. Intanto, i riflettori restano puntati sulla Gregoraci, finita anche in nomination, dopo essere stata votata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Con i quali è arrivata allo scontro.

GfVip, Zorzi e Stefania ‘asfaltano’ la Gregoraci

Per la prima volta Elisabetta finisce in nomination, dopo essere stata per più puntate tra i concorrenti immuni. A indicare la Gregoraci come la meno preferita, anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con i quali la showgirl ha cercato un confronto. L’ex moglie di Briatore ci è rimasta male per essere stata nominata e ha voluto esprimere il suo pensiero ai due coinquilini che hanno fatto il suo nome in confessionale.

In particolare, Elisabetta ritiene che non sia logico che Tommaso l’abbia nominata solo per il suo presunto comportamento ambiguo con Pierpaolo. Ma l’influencer difende la sua scelta e le ricorda che anche lei ha nominato Maria Teresa Ruta perché stava antipatica alla sua amica Matilde.

Oltre che con Zorzi, la Gregoraci ha parlato anche con Stefania, con la quale già nei giorni scorsi aveva avuto qualche discussione. I due episodi non sono passati inosservati agli attenti telespettatori che hanno riversato commenti disparati su Twitter. Gran parte degli utenti difende Tommaso e la Orlandi, incoronandoli come veri e propri asfaltatori.

Un esempio? Elisabetta dice a Stefania: “Non mi dire che sono la migliore”. La risposta è epica: “Non ho detto che lo sei, ma che ti senti la migliore”. Altro che aerei: oggi in casa volano certe frecciatine…

Fonte: Twitter