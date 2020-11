Esilaranti botta e risposta tra la regia del GF Vip e Tommaso Zorzi: l'influencer dimentica spesso il microfono e quando glielo fanno notare scatta la comicità

Dopo tanti giorni reclusi nella casa del GF Vip è facile dimenticarsi delle telecamere che riprendono h 24, ma Tommaso Zorzi sembra dimenticarsi anche di qualcos’altro, un po’ troppo spesso: indossare il microfono. La regia glielo fa notare ogni qualvolta l’influencer non è microfonato e ne nascono botta e risposta davvero esilaranti. Se poi Tommy è anche leggermente ubriaco, il siparietto comico è assicurato.

GF Vip, botta e risposta tra Zorzi e la regia per colpa del microfono

Ultimamente, Tommaso Zorzi sembra essere piuttosto distratto tanto da diventare oggetto di attenzioni da parte della regia del GF Vip. Poche ore fa, ad esempio, ha dimenticato per l’ennesima volta di indossare il microfono e qualcuno della produzione gliel’ha fatto notare.

L’influencer era in accappatoio, in camera da letto con Francesco Oppini, quando una voce femminile gli ha ricordato di recuperare e mettere il microfono. Con molta naturalezza, lui ha riposto: “Amore, ma sai che non so dov’è?”. Epica la risposta della regia che ha commentato sarcasticamente: “Ottimo!”.

Un botta e risposta che ha scatenato ilarità in casa, facendo scoppiare il figlio di Alba Parietti in una grossa risata. Anche sui social, l’episodio non è passato inosservato, alla luce dei continui richiami che Tommaso sta ricevendo sempre per la stessa distrazione.

Regia che “Tommaso metti il microfono” “Amore ti giuro non lo trovo” “Ottimo” Tommaso che si affoga con la bottiglia d’acqua mentre va a cercare il microfono Oppini morto dalle risate PIÙ SERATE COSÌ ⚰️⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/lt6BjdZ3tN — 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮 𝗹’𝗲𝘀𝗽𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 (@ansiainvena) November 1, 2020

Zorzi superstar della comicità

Era già successo infatti che dalla regia del GF Vip riprendessero Zorzi perché senza microfono, ma lui ha sempre risposto con ironia ai richiami ricevuti. Il giorno prima, mentre era intento a cucinare insieme a Maria Teresa Ruta, ad esempio, gli è stato chiesto di microfonarsi. Lui ha obbedito ma non senza replicare alla misteriosa voce femminile che lo aveva rimproverato: “Gennarina, non mi parlare così!”.

In un’altra occasione, ripreso sempre per lo stesso motivo, ha quasi minacciato la regia: “Metto il microfono solo se mi dite quando ci fate uscire”. “Non ti interessa” la fredda replica.

Ma il meglio di sé, Tommy l’ha dato durante la festa di Halloween. L’influencer ha bevuto parecchio, ubriacandosi e non si è tolto solo il microfono, ma persino le mutande!