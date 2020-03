GFVip tedesco, la decisione dei produttori indigna il pubblico

Il GFVip tedesco non verrà sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, ma la decisione dei produttori fa arrabbiare il pubblico

In diverse parti del mondo ci sono dei reality show come il GFVip, che stanno andando in onda anche nell’era del coronavirus: ma se in Italia si è risolto tutto con una chiusura anticipata del programma, al suo corrispettivo tedesco toccherà una sorte diversa, che non ha mancato di causare già polemica.

Coronavirus, in Germania il GFVip non si ferma

Andiamo con ordine. La versione del GFVip che va in onda in Germania è iniziata il 6 febbraio ed è molto simile a quella italiana, ma la sua produzione ha optato per una scelta differente di fronte alla diffusione del coronavirus, che dopo il nostro paese sta colpendo anche quello tedesco.

Ebbene, se in Italia si è scelto di mettere anticipatamente la parola fine all’edizione numero 4 del reality, in Germania la produzione ha deciso di non rivelare nulla ai ragazzi, facendo indignare moltissimi telespettatori.

Ai concorrenti del Grande Fratello Vip tedesco non sarà rivelato nulla!

Anche nel paese teutonico, infatti, il numero di casi è decisamente alto e, nel momento in cui scriviamo si contano più di 8.600 persone contagiate, che hanno portato alla chiusura totale di scuole, università e luoghi pubblici.

“Per adesso abbiamo scelto di non allarmarli e di non rivelare loro cosa accade fuori dal reality – ha fatto sapere a riguardo la produzione del programma – Naturalmente i concorrenti della casa del Grande Fratello saranno informati se ci sarà motivo di farlo. Le informazioni da fornire ai ragazzi dall’esterno verranno decise anche in accordo con i parenti”.

Insomma, tutto rimesso nelle mani di produzione e famiglie del GFVip tedesco, con la volontà di non provocare situazioni di ansia e inquietudine nella casa. Ma quale decisione prenderanno alla fine? E soprattutto, voi come la pensate? Sarebbe stato meglio informarli subito?

