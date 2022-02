GfVip, Sonia Bruganelli e la battuta su Paolo Bonolis che lascia interdetti 

La battuta di Sonia Bruganelli riferita a Paolo Bonolis che ha scatenato i commenti sui social

Come è ben noto, Sonia Bruganelli sta ricoprendo da mesi il ruolo di opinionista, insieme ad Adriana Volpe, nell’attuale edizione del GF Vip.

In questi mesi programma tv non sono di certo mancate le polemiche, e Sonia ha sempre dimostrato di avere una forte personalità, capace di stare al gioco ma anche di difendersi quando necessario. Nell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda come di consueto su canale 5, una frase di Sonia ha lasciato di stucco pubblico e utenti sui social.

La battuta di Sonia Bruganelli

Spesso Sonia Bruganelli ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis, della sua famiglia e della loro complicità. I due non si sono mai tirati indietro nel parlare del loro sentimento, ridendo spesso uno dell’altra.

Per questo la battuta di Sonia Bruganelli, riferita a Paolo Bonolis, ha fatto molto sorridere: “Sono pronta alla vedovanza, bisogna essere sempre pronti” ha esclamato Sonia, nel bel mezzo della puntata del Gf Vip.

In men che non si dica, la battuta è stata ripresa sui social, tra risate e meme che ritraggono anche il diretto interessato, Paolo Bonolis.