GFVip, scontro tra Akash Kumar e Gaia Zorzi: ‘io di tuo fratello non ho bisogno’

Durante il GF VIP Party, l’appuntamento digital-only dedicato al commento live di Grande Fratello Vip, si è consumata una piccola lite tra Akash Kumar e Gaia Zorzi.

Tutto è iniziato dalle presentazioni: presenti in collegamento Gaia, Giulia Salemi e Akash Kumar. Gaia ha introdotto Akash come “Quello che è durato 5/8 giorni sull’Isola dei famosi”, Akash si è subito infastidito chiedendo chi fosse Gaia.

Gaia ha poi affondato il colpo: “Sai cosa abbiamo in comune? Entrambi ci ha resi famosi Tommaso” e Akash non l’ha presa bene.

Akash ha continuato il suo sfogo nelle stories su Instagram parlando di “televisione bigotta”: “Vengono certi personaggi che non conosco, che sono nati ieri che ti prendono pure in giro e non sanno nemmeno quanto sei rimasto in un programma, e con quel tono […] e sarei io quello arrogante […] preferisco essere così che essere un imbecille che non sa niente” ha raccontato Akash.

Intanto sul web sono stati tanti i complimenti rivolti anche a Giulia per come ha difeso la sua compagna di viaggio e per come ha gestito la situazione in diretta.

