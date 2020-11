Momento di crisi emotiva per Rosalinda, alias Adua Del Vesco, nella casa del GF Vip: la concorrente teme di essere giudicata dal fidanzato e scoppia in lacrime

Domenica malinconica per Rosalinda nella casa del GF Vip. L’attrice siciliana, conosciuta come Adua Del Vesco, ha avuto un momento di sconforto pensando al suo fidanzato. La concorrente sta riflettendo sul suo rapporto con Giuliano, del quale però non sarebbe del tutto soddisfatta. Così, tra le lacrime, si è sfogata con Dayane Mello e Massimiliano Morra, che hanno provato a confortarla.

GF Vip, Rosalinda in lacrime per Giuliano

Stanno insieme da tanto tempo, fin da quando lei era impegnata a fingere relazioni inesistenti per lavoro, come quelle con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Quando era iniziato l’Ares Gate, Giuliano era pure entrato nella casa del GF Vip per rincuorare Rosalinda, prima che lo stesso Garko lo seguisse per fare coming out. Ma qualcosa, evidentemente, nel rapporto di coppia non va e lei, ora, avendo molto tempo a disposizione per pensare, ci sta riflettendo. Sta analizzando quella storia d’amore che forse inizia a starle stretta.

Vedendola giù, Massimiliano, sedutole accanto mentre Dayane si lavava nella vasca da bagno, le ha chiesto cosa avesse. Lei un po’ titubante e l’espressione affatto serena ha confessato di essere tormentata a causa del suo fidanzato. “Mi vuole bene, ma lo so che mi giudica” ha detto l’attrice siciliana, che sembra pensando a mettere fine alla relazione.

Rosalinda, come confidato anche a Francesco Oppini, è preoccupata della reazione di Giuliano al suo percorso nella casa del GF Vip. Prima le finte relazioni, confessate in diretta televisiva dopo anni di finzione, poi la vicinanza con Dayane, di cui si è parlato nella scorsa puntata dopo baci ed effusioni che le due si sono scambiate, non solo per fare lo scherzo a Paolo Brosio.

Massimiliano le ha stretto la mano, dicendole: “Nel mio piccolo vorrei cercare di dare un sostegno”. Lei ha apprezzato, rispondendo: “Fidati che già lo dai”. Sostegno che arriva anche dai fan, che la seguono nel reality. Molti ritengono che Giuliano forse non è la persona giusta, se lei sta così male. “Mollalo e vivi la tua vita” le suggerisce qualcuno su Twitter.

Ma per lei non è facile lasciarlo. Giuliano le è sempre stato vicino, anche nei momenti più difficili e dolorosi, come quando si è ammalata di anoressia. Ma, secondo alcuni, la gratitudine non può essere confusa con l’amore. “Puoi essergli grata per sempre, ma non devi per questo accettare tutto ciò che non ti va bene! SII LIBERA” ha cinguettato un altro utente.