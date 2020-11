Putiferio sui social dopo le parole scioccanti di Francesco Oppini su Flavia Vento: tutti chiedono la squalifica dal GF Vip, lei risponde così

Non ha risposto esplicitamente, ma Flavia Vento non ha preso bene le dichiarazioni di Francesco Oppini su di lei al GF Vip. La showgirl, che ha lasciato la casa più spiata di Italia a 24 ore dal suo ingresso, sta condividendo numerosi post di utenti indignati per quanto avvenuto nel reality show. Parole pesantissime quelle del figlio di Alba Parietti, che per molti dovrebbero essere punite con la squalifica.

LEGGI ANCHE: — Alba Parietti commenta le frasi infelici di Francesco Oppini

GF Vip, la reazione di Flavia Vento alle parole scioccanti di Francesco Oppini

Su Twitter impazza l’hashtag #fuorioppini: il pubblico del GF Vip non ha apprezzato le parole di Francesco Oppini su Flavia Vento. Parlando con Tommaso Zorzi, il commentatore sportivo, riferendosi alla showgirl, ha detto che una donna come lei “rischi di ammazzarla di botte” perché “quelle così, ad alcuni uomini fanno venire voglia di alzare le mani”.

Dichiarazioni davvero scioccanti che hanno provocato clamore e indignazione, portando la stessa celebre madre del gieffino, Alba Parietti, a intervenire su Instagram, augurandosi le scuse del figlio. Ma le scuse, per la gran parte dei telespettatori, non sarebbero sufficienti: Oppini deve essere squalificato?

Intanto, sebbene non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’argomento, Flavia Vento ha reagito condividendo alcuni post su Twitter che condannando le dichiarazioni del gieffino e chiedono seri provvedimenti.

Ecco la frase CHOC di Oppini su Flavia Vento “Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte” #GFVIP #noneladurso pic.twitter.com/uCYuzztXde — Alberto Breani😜💕🎶 (@ilbreano) November 2, 2020

La reazione su Twitter

“Come vi sentireste voi se un uomo vi dicesse che siete una donna “da ammazzare di botte”? Come dovrebbe sentirsi Flavia Vento? Come fate a giustificarlo? Io rabbrividisco ogni volta che sento quelle frasi” è uno dei tweet che compaiono sulla sua pagina.

Un altro post condiviso dall’ex gieffina recita: “Dire che gli atteggiamenti di Flavia Vento possano indurre alcuni uomini a voler alzare le mani è un messaggio orribile. Qualsiasi atteggiamento non giustifica la violenza. Essere rompipalle non significa dover provocare reazioni violente negli altri”.

Francesco ha usato parole forti anche su Dayane Mello: “Se viene a Verona la violentano” ha detto mentre parlava con altri coinquilini.

Insomma, uno scivolone dietro l’altro su un argomento – la violenza sulle donne – sul quale bisognerebbe risparmiare battute così infelici. Proprio per frasi del genere, nella scorsa edizione, fu squalificato Salvo Veneziano. Toccherà anche a Oppini dover abbandonare la casa?