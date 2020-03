Paolo Ciavarro sbotta al GFVip. Il motivo? La litigata furiosa fra Antonella Elia e Fernanda Lessa: ecco cosa ha detto al riguardo

GFVip, Paolo Ciavarro è rimasto incredulo di fronte allo scontro fra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due erano arrivate agli spintoni a causa dei biscotti che la modella brasiliana aveva sottratto alla showgirl italiana. Il litigio aveva assunto dei toni tanto forti da far intervenire Sossio Aruta e Antonio Zequila a dividerle, prima che si arrivasse seriamente alle mani.

Tutti i coinquilini della casa hanno convenuto sulla gravità del fatto e sono stati d’accordo nel dire che non si dovrebbe mai arrivare a trascendere in quel modo durante una discussione. Deluso da questo atteggiamento e dalla banalità del pretesto per la litigata nella casa del GFVip, Paolo Ciavarro ha detto la sua davanti alle telecamere. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha dichiarato:

Con tutti i problemi che ci sono fuori… è normale litigare per un semplice pacco di biscotti? Per me è tutto assolutamente ridicolo…

Ridicolo: ecco cosa pensa Ciavarro del litigio fra le due concorrenti. Un pensiero condivisibile, tuttavia il suo giudizio è parso insufficiente a Paola Di Benedetto. La ragazza infatti lo critica:

Anche questa volta non si è esposto… non ho mai visto esporsi Paolo…

Il compagno di reality Andrea Denver si dice d’accordo con lei. E ricordiamo che anche secondo molti spettatori del GFVip Paolo Ciavarro abbia spesso mancato di esporsi e prendere una posizione netta riguardo le vicende che si susseguono nella casa.

Stasera Grande Fratello Vip: cosa succederà?

Non resta che seguire la puntata di stasera per scoprire chi andrà direttamente in finale con Sossio Aruta e chi sono i due concorrenti che dovranno invece abbandonare la casa. Questo litigio influenzerà le nomination? O forse la mancata presa di posizione di Ciavarro gli costerà una pesante nomination? Stasera lo scopriremo.