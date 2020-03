GfVip, Paolo non dà la mano ad Antonella Elia durante la preghiera? Ecco la verità

Polemiche sul GFVip dopo il gesto di Paolo Ciavarro ad Antonella Elia durante la preghiera. Ma sarà accaduto davvero?

Ogni giorno, i concorrenti del GFVip si riuniscono in giardino per recitare una preghiera, tenendosi la mano attorno al cartello ‘Andrà tutto bene’, ma stavolta sembrano essere riaffiorate certe ruggini tra Antonella Elia e Paolo Ciavarro. Ma cos’è successo in realtà nella casa più spiata d’Italia?

Le accuse dei fan di Antonella Elia a Paolo Ciavarro

Partiamo dal principio. Tanti fan di Antonella Elia su Twitter hanno cominciato a criticare Paolo Ciavarro. Il concorrente del GFVip, infatti, durante l’ormai tradizionale preghiera avrebbe rifiutato di stringere la mano alla showgirl, con la quale è stato spesso protagonista di qualche litigio. Un gesto che ha subito scatenato i twittatori, che hanno cominciato a prendersela con lui.

“Siccome si trattava della preghiera non era bello quello che ha fatto Paolo”, ha scritto una fan. Ma qualcuno è passato proprio agli insulti, come: “Paolo Ciavarro ma cosa preghi a fare? Neanche tieni una mano a chi te la porge, uomo di me..a!”

La verità sulla preghiera del GFVip: ecco cosa è successo davvero

Tutto molto interessante… ma è la verità? Davvero Paolo Ciavarro si è rifiutato di stringere la mano ad Antonella Elia durante la preghiera dei ragazzi del GFVip?

Spunta un filmato che rivela che, in realtà, le cose sono un po’ diverse. Nel video, infatti, si vede chiaramente che Paolo e Antonella non sono vicini. Lui è accanto ad Antonio Zequila, lei dall’altro lato, ma non all’estremità, al suo fianco c’è Patrick. Né si vede mai il momento tanto additato dai commentatori del web, ovvero quello in cui lui rifiuta la mano tesa dell’Elia.

Una strana contingenza che fa pensare che si tratti solo di un’esagerazione, magari di una vista. E che anzi mette in dubbio il fatto che il ‘mancato gesto’ sia davvero stato posto in essere. Voi come la pensate?

Foto: Alessandra Corbi – Ufficio Stampa Mediaset