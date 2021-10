GFVip, Manuel uscirà dal GfVip? Ecco il problema di salute che lo preoccupa: ‘Non è normale’

La salute di Manuel desta qualche preoccupazione all'interno della casa del GFVip

La salute di Manuel desta qualche preoccupazione all’interno della casa del GFVip. In un video, si vede Manuel che spiega il problema che continua ad avere in queste settimane: “Non è normale”.

Manuel infatti continua a soffrire per un’infezione. Solitamente è un problema di cui soffre una volta ogni sei mesi, ma dentro la casa è già accaduto 3 volte in un solo mese.

Ora si attende un confronto tra il Gf e il medico di Manuel, per capire se è il caso che il ragazzo esca dalla casa per curarsi oppure no.

Manuel ha spiegato che l’ultima volta che ha avuto questi sintomi si è dovuto operare, quindi la situazione è seria.

