GFVip, Manuel e la lettera dell’ex fidanzata. La reazione di Lulù viene ripresa dalle telecamere

Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo è stato protagonista di un momento a lui dedicato, durante il quale la sua ex fidanzata ha letto per lui una lettera scritta a cuore aperto.

L’episodio ha suscitato l’attenzione e la commozione di inquilini e spettatori, Manuel è un ragazzo con un’incredibile storia alle spalle e un carattere molto forte.

Ma se da una parte si sono spesi elogi per Manuel, sui social Lulù è stata criticata per l’atteggiamento ritenuto poco rispettoso in un momento molto commovente per lui.

Durante la lettura della lettera dell’ex fidanzata di Manuel infatti, Lulù ha cominciato a bisbigliare agli altri ex concorrenti che la ragazza era la nipote del dentista, che sono stati insieme 4 mesi e altre cose di poco conto.

Gessica ha subito cercato di riprendere la sorella, dicendole di non comportarsi da gelosa e di essere più dolce.