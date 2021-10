GFVip, la mamma di Soleil col megafono fuori dalla casa: urlerà qualcosa sul conto di Alex Belli?

La mamma di Soleil ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa del GFVip a Cinecittà

Wendy Kay, la mamma di Soleil, ha fatto sapere che non le hanno ancora permesso di vedere la figlia.

Così ha comunicato sui social che andrà con un megafono fuori dalla casa del GFVip a Cinecittà, accompagnata dal cagnolino Simba.

In tanti sperano che la donna possa mettere in guardia Soleil dal presunto doppio gioco di Alex Belli.

In una recente intervista, Wendy aveva dichiarato che Alex è “una bandiera al vento, anche se è molto carino con lei”

Wendy non ha apprezzato nemmeno la frase che Alex Belli ha usato nei confronti di Soleil, quando in casa ha spiegato che non la vorrebbe come fidanzata. Il web ora è in attesa della sorpresa improvvisata per Soleil: come reagirà?

