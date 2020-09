Nuova discussione nella casa del GF Vip tra Franceska Pepe e gli altri concorrenti per colpa delle uova: una lite surreale che fa sbottare Tommaso Zorzi

Franceska Pepe sembra sentirsi sempre sotto accusa nella casa del GF Vip. Così anche una discussione sulle uova può trasformarsi in una accesa lite. È accaduto davvero, la scorsa notte, quando nella stanza blu gli animi si sono riscaldati parecchio. Ed è volato qualche insulto.

GF Vip, Franceska Pepe e le uova scomparse

Tutto è successo quando Dayane Mello entra nella stanza blu e chiede ai coinquilini informazioni su quante uova siano state utilizzate fino al quel momento. Ne erano state comprate ben 120 e ora sembrano non essercene più per fare un dolce. Chi ha cucinato in questi giorni prova a ricordare le dosi delle ricette preparate e risponde, ma quando la stessa domanda viene posta a Franceska Pepe, la situazione precipita.

La ragazza infatti fraintende e crede che i suoi compagni la stiano attaccando per aver usato le uova per preparare il polpettone. Inutili gli interventi degli altri concorrenti per spiegare che si sta cercando solo di capire quante uova siano state utilizzate e che fine abbiano fatto le altre, se rimaste.

“Non so neanche dove sono le cose in cucina, non voglio responsabilità” esclama Franceska lasciando gli altri senza parole. E poi con estremo fastidio aggiunge: “Ve le compro io le uova quando usciamo”.

Tommaso Zorzi perde la pazienza

L’atteggiamento di Franceska Pepe ha innervosito quasi tutti i presenti. Stefania Orlando rideva incredula, persino Denis Dosio ha perso la pazienza ribadendo che stavano chiedendo solo che fine avessero fatto le benedetta uova. “Non è contro di te, stiamo facendo solo un po’ di conti” precisa più volte Dayane. Ma non serve a nulla: la modella va dritta per la sua strada. “Ma io non voglio che mi chiedete dove sono le cose” esclama mentre si sta mettendo a letto.

A questo punto, Tommaso Zorzi, già irritato dalle risposte senza senso della coinquilina, sbotta: “Ma chi ca**o sei? La regina di sto ca**o? Perché non possiamo chiederti dove sta la roba in cucina?”. La risposta di lei? Disarmante: “Perché non lo so!”. Nel frattempo, tutti gli altri vanno via, increduli. Nella stanza restano Tommaso e Franceska, che sembrano parlare lingue diverse.