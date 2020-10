Dayane e Auda elaborano uno scherzo per Francesco Oppini ma al pubblico del GF Vip non piace: cosa sta accadendo nella casa più spiata d'Italia

Ci sono scherzi e scherzi. E quello che Dayane Mello ha fatto a Francesco Oppini sembra non piacere al pubblico del GF Vip. La modella, infatti, si è organizzata per mettere in atto la sua burla nei confronti del figlio di Alba Parietti, ma gli utenti di Twitter – che hanno sperato fino all’ultimo che ci ripensasse – lo hanno ritenuto di cattivo gusto.

LEGGI ANCHE — ‘Sputta..to’, Alba Parietti sbotta contro Franco Oppini: è guerra tra i due dopo l’entrata del figlio al GF Vip?

GF Vip, Dayane fa uno scherzo a Oppini

Dayane e Francesco Oppini sono diventati molto amici da quando sono entrati nella casa del GF Vip. Lei non ha mia nascosto di avere un debole per il ragazzo, che però è fidanzato. Un rapporto di complicità del quale più volte ha parlato lo stesso Alfonso Signorini, sollecitato anche dalla madre di lui, preoccupata per la serenità della nuora. Francesco, nel corso della scorsa puntata, ha però chiarito di vedere la modella come una semplice amica e di essere innamoratissimo della sua Cristina, che l’aspetta fuori.

Ed è in questo contesto, che Dayane ha organizzato lo scherzo al suo coinquilino, con la complicità di Adua Del Vesco: far credere a Oppini di aver raccontato in confessionale del bacio che si sarebbero scambiati la sera prima. Lui non la prende bene: “Ma se non ci siamo neanche salutati ieri sera?” sbotta, mentre lei fa finta di piangere e lo accusa di mentire. “Non c’è stato alcun bacio” sottolinea ancora Francesco a Matilde, nel frattempo accorsa a vedere cosa stesse succedendo. “Sì, c’è stato, ammettilo” continua Dayane, che però non ce la più a reggere il gioco e scoppia a ridere, confessando che era tutto uno scherzo.

“LO SCHERZO” CHE DAYANE E ADUA HANNO FATTO AD OPPINI#GFVIP pic.twitter.com/xLMbQvn88w — giulia 🐍 (@ineedalcool) October 8, 2020

I commenti su Twitter

Lo scherzo che Dayane ha fatto a Oppini, però, non è piaciuto al pubblico del GF Vip, che lo ha trovato di cattivo gusto e inopportuno. E su Twitter sono spuntati commenti al vetriolo:

“Dayane chee fa lo scherzo ad Oppini andando a dire in giro che si sono baciati nella notte… a parte il fatto che non è in grado di fare un scherzo, ma il rispetto per la fidanzata di Oppini?! Mi sa che sta un po’ esagerando…attenta!!!”

Lo stesso Francesco pare non abbia gradito la trovata: “Uno scherzo di me**a” si sfoga con Tommaso Zorzi in camera da letto. Insomma, la burla non è riuscita. niente a che vedere con quella messa in atto da Elisabetta e Guenda nei confronti di Maria Teresa Ruta…