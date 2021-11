GFVip, ‘cosa penso di Soleil?’: ecco cosa rivela Nicola fuori dalla casa del GFVip

In una diretta che ha fatto insieme alla sua mamma, Patrizia Mirigliani, Nicola ha risposto a una domanda, svelando cosa pensa di Soleil.

Nicola Pisu ormai è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello: ora che è fuori, si sta dedicando alla sua vita e naturalmente a rispondere alle domande dei fan.

“Soleil è un’amica, mi ha sempre difeso, è molto simile a me, è molto vera e sincera e non ha peli sulla lingua. Non è solo chiacchiere, lei dimostra quello che dice” ha affermato Nicola.

La diretta sui social in compagnia della mamma è stata molto apprezzata dagli utenti, che hanno sottolineato la sua genuinità e sincerità. “Che bella questa amicizia tra Soleil e Nicola, si difendono sempre reciprocamente” hanno scritto diversi utenti sui social.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset