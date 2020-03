Comunicato ufficiale del GF Vip per i concorrenti: il reality terminerà a inizio aprile e in casa è un tripudio di baci e abbracci.

Il Grande Fratello Vip non andrà in onda fino a fine aprile come era stato annunciato ma chiuderà a inizio del mese prossimo. La notizia è arrivata nella casa di Cinecittà attraverso un comunicato ufficiale del GF Vip, a seguito dell’evoluzione, purtroppo non positiva, dell’emergenza coronavirus in Italia. Appresa la decisione della produzione, i concorrenti sono scoppiati in lacrime, abbracciandosi l’un con l’altro. Un gesto che ha emozionato i telespettatori e del quale tutti sentiamo davvero la mancanza.

Il comunicato del GF Vip e la reazione dei concorrenti

A leggere il comunicato del GF Vip sono stati Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia. La produzione del reality di Canale 5 ha fatto sapere ai concorrenti che “la situazione in cui siamo in tutta Italia e piano piano molti Paesi è unica, incredibile e mai accaduta”.

Tutti, fanno sapere gli autori, avranno la possibilità di sentire i loro familiari per avere rassicurazione e per essere confortati sullo stato di salute delle persone care.

Ma a scatenare l’entusiasmo di concorrenti è stata un’altra notizia, quella relativa alla durata del programma: “Grande Fratello ha deciso di arrivare fino all’inizio di Aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale” legge Antonella.

Abbracci e pianti di gioia

La produzione del GF Vip ha anche garantito aggiornamenti quotidiani sull’andamento della situazione, informandoli e mostrando loro le immagini di ciò che succede fuori.

Sapere di poter vedere la propria famiglia e di poter tornare presto a casa ha commosso tutti e in molti sono scoppiati a piangere, abbracciandosi. Poi sono usciti tutti fuori, sdraiandosi intorno allo striscione che riporta la scritta ‘andrà tutto bene’ e hanno urlato di gioia, ringraziando.

Una scena che ha emozionato tantissimo il pubblico che seguiva la diretta e che ha suscitato un po’ di invidia. “Beati voi che ve potete abbraccià…” ha cinguettato un utente su Twitter.

“Abbracciatevi adesso: non lo potrete fare più fuori dalla casa per un po’” commenta un altro fan del programma.

E c’è chi con estrema amarezza osserva pure che “forse sarà la prima volta che il vincitore non potrà abbracciare e baciare nessuno”.