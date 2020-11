Spassoso aneddoto di Tommaso Zorzi al GF Vip sulla sua breve carriera calcistica: è durata solo tre minuti, da bambino preferiva stirare i vestiti delle bambole

Dopo una serata in preda alla nostalgia, torna il sorriso sul volto di Tommaso Zorzi che è tornato a deliziare i suoi coinquilini del GF Vip con aneddoti esilaranti della sua vita privata. L’influencer ha raccontato un divertente episodio avvenuto quanto era un bambino, rivelando la sua avversione verso le regole del mondo sportivo. Un racconto che ha divertito i suoi inseparabili compagni d’avventura – Oppini, Stefani e Maria Teresa – suscitando ilarità anche sui social.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, ‘autori hanno mentito a Tommaso?’: la mamma di Zorzi svela la verità

GF Vip, la breve carriera calcistica di Zorzi

Tutto è avvenuto nell’iconica stanza blu. Francesco Oppini si stava scherzosamente lamentando di aver ricevuto una tuta nera e azzurra, un vero colpo per uno juventino come lui. Così, parlando di calcio, Tommaso Zorzi da vero mattatore del GF Vip ha colto la palla al balzo per raccontare un aneddoto di quando era bambino.

“Avevo 7 anni e mia madre mi iscrisse a calcio. Una lezione. Arrivo sul campo e l’allenatore: “Mettetevi in fila. Zorzi, mettiti lì”. Epica la risposta del futuro influencer: “Io: ‘Non mi devi dire cosa devo fare. Prendo e vado. La mia carriera calcistica è durata tre minuti”. Irrefrenabile la reazione di Maria Teresa Ruta, che è scoppiata nella sua fragorosa e inconfondibile risata.

Prima e ultima lezione di Tommaso, diciamo pure che il calcio non fa per lui😂😂#GFVIP pic.twitter.com/uwtmovBLJ7 — fabiola (@fabiola03940614) November 5, 2020

Lo sport, dunque, non faceva per Tommaso, che invece da bambino amava ben altre attività. “Da piccolo amavo stirare. Mi mettevo accanto alla domestica e stiravo tutto il giorno i vestiti delle bambole con il mio ferro da stiro giocattolo. Capisci perché non potevo stare sul campo di calcio?” ha aggiunto.

La scena è stata particolarmente apprezzata dal pubblico che ha riversato commenti ironici su Twitter, ringraziando la regia del GF Vip – l’unica ormai presente a causa del nuovo DPCM – per aver scelto di dare spazio a Zorzi. Che finalmente è tornato di buon umore, speranzoso, magari, di ricevere finalmente una lieta sorpresa nella puntata di domani sera: riuscirà a salutare l’amata madre di cui sente tanto la mancanza?