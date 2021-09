GFVip, Aldo rientra in casa: lo sguardo e le parole di Manuel non passano inosservate

Dopo qualche giorno lontano per via di un impegno sportivo e istituzionale, Aldo Montano è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Montano è stato accolto con entusiasmo da tutti gli inquilini, anche se dovrà passare due giorni in quarantena, in una zona della casa isolata dagli altri: la “nave dell’amore”.

Tra i più felici del rientro di Aldo c’è Manuel Bortuzzo, che attendeva con ansia il ritorno dell’amico.

I due ragazzi hanno legato molto e provano stima reciproca l’uno per l’altro. Lo scambio di battute tra i due rende l’idea del loro legame fraterno ed è sostenuto dai fan che su twitter hanno commentato la “reunion”.

“Con chi dormirò adesso?” ha chiesto Aldo, “Con me amore mio, non ti lascerò mai” ha risposto Manuel.