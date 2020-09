Sembrava in gran forma invece ha la febbre: non inizia bene il GF Vip per Tommaso Zorzi le cui condizione di salute preoccupano fan e cast

Non inizia bene l’avventura al GF Vip per Tommaso Zorzi. Il noto influencer, dopo la diretta, ha confidato ai suoi coinquilini di avere la febbre. Una circostanza che in piena pandemia ha messo in allerta pubblico e concorrenti anche se il cast è stato sottoposto al tampone prima di varcare la fatidica porta rossa. Intanto, il 25enne è andato a letto con la temperatura alta, chiedendo alla produzione alcune medicine.

GF Vip, Tommaso Zorzi a letto con la febbre

Le condizioni di salute di Tommaso Zorzi nella prima puntata del GF Vip non sono delle migliori. Appena è entrato, dopo aver inaugurato la nuova social room, sembrava fosse in piena forma e ha anche regalato qualche pillola di trash. Poi, dopo la diretta, ha raccontato di non sentirsi bene. Come mostra un video che qualcuno ha già condiviso con preoccupazione sui social, l’influencer si lamenta con i suoi coinquilini:

“Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la febbre… Dato che ho la sinusite, la produzione lo sa che son 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”.

"Devo prendere antibiotico e tachipirina… Dovevo prenderli prima ma non me li hanno dati… Non vorrei fare terrorismo ma mi sento proprio la #febbre… Ho la #sinusite, la produzione lo sa che son 2 giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo"#GFVIP #APPOSTO pic.twitter.com/8qReygvSUC — MissiTaglia (@MissiTaglia) September 15, 2020

I concorrenti sono controllati

Parole, queste di Tommaso Zorzi al GF Vip, che hanno fatto preoccupare qualche telespettatore. Proprio alla vigilia dell’esordio della nuova edizione del reality, lo stesso Alfonso Signorini aveva confermato di un contagio nella produzione. Un autore del programma è infatti risultato positivo e tutte le persone che sono state in contatto con lui sarebbero ora in quarantena.

I concorrenti, lo ha ripetuto anche durante la diretta il conduttore, sono stati sottoposti a tampone, risultando negativi. Un sito che ha permesso il regolare svolgimento della trasmissione.

Intanto, Tommaso è andato a dormire con la febbre e con le medicine sul comodino: in piena pandemia da Covid, ci sarà da preoccuparsi?