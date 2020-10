GF Vip, Tommaso Zorzi attacca la produzione: censurato durante la notte. Cosa è successo

Al GF Vip Tommaso Zorzi attacca pesantemente la produzione e finisce per essere censurato: ecco che cosa è successo e cosa potrebbe accadergli.

Al GF Vip non tutto fila sempre liscio come sempre: lo sa bene Tommaso Zorzi che, ancora una volta, ha attaccato la produzione e ha finito per essere censurato dopo averne dette davvero tante. Ma per quale motivo l’ex protagonista di Riccanza avrà finito per litigare con il Grande Fratello?

GF Vip: Tommaso Zorzi censurato dopo essersi tolto il microfono

Andiamo con ordine. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, mentre un silenzio assoluto si era impadronito della casa, Tommaso Zorzi si è sentito male. Il 25 enne, mentre gli altri provavano ad addormentarsi, ha cominciato a gridare dal dolore, dicendo cose come: “mi fa male il c..o, non ne posso più!”

Dopo un po’, dato che le sue grida sembravano non sortire alcun effetto, ha dato vita ad uno dei suoi soliti attacchi contro la produzione, accusandola di non voler fare nulla per lenire il suo dolore.

Fin qui tutto piuttosto “regolare”, se non fosse che ad un certo punto, quasi per ripicca contro il GF, Tommaso ha finito per togliersi il microfono, venendo a quel punto rimbrottato dalla produzione, che gli ha immediatamente chiesto di rimetterselo.

Definisce la produzione un “dito al c..o”: cosa succederà a Tommaso?

È lì che il ragazzo ha definito le regole e la produzione un “dito al c..o”, mandando praticamente a quel paese la regia.

Poteva un gesto del genere restare impunito? Certo che no! Tanto è vero che dopo quelle parole Tommaso Zorzi è stato praticamente censurato: l’audio gli è stato chiuso ed è stato tagliato da ogni inquadratura video, sparendo dallo schermo dei telespettatori più nottambuli.

Storie di ordinaria follia al Grande Fratello Vip, anche se c’è chi teme ripercussioni sul proseguo dell’avventura dello stesso Tommaso, da molti dato per annunciato vincitore. Come andrà a finire? Ci saranno provvedimenti nei suoi confronti?

Foto: Kikapress