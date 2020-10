GF Vip, annullamento televoto per Franceska? Cosa è stato scoperto dopo la puntata e l’eliminazione della concorrente

Al GF VIP Franceska Pepe è stata eliminata al televoto tra mille polemiche: molti fan chiedono infatti un riconteggio. Ecco per quale motivo.

L’ultimo televoto del GF Vip ha decretato l’eliminazione di Franceska Pepe, ma sta facendo discutere per via di una pratica non troppo trasparente riguardante il pubblico che ha decretato l’eliminazione della ragazza. Ma da cosa derivano tutte queste polemiche? Quale errore potrebbe esserci mai stato nel televoto?

LEGGI ANCHE: — ‘Ha scarpe da 3000 euro… Come fa a permettersele?’, cosa svela Myriam Catania sul passato di Franceska Pepe: rivelazioni pesanti

GF Vip: il televoto elimina Franceska Pepe, ma è polemica sul web

Partiamo dal principio. Franceska Pepe è stata eliminata dalla casa più spiata d’Italia dopo essere entrata in nomination con Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco.

Al momento del televoto, però, la sfida che si è accessa è stata proprio quella tra Franceska e Adua, con quest’ultima che si è salvata per uno 0,1% (ovvero 17,9% contro il 17,8% della Pepe). Fin qui nulla di strano, se non fosse che su Twitter hanno cominciato a fare la loro comparsa una serie di strani tweet provenienti dalla Spagna.

In pratica, dato il successo di Adua Del Vesco presso il pubblico iberico, tanti suoi fan spagnoli hanno deciso di collegarsi ad una VPN per simulare di essere in Italia e votare contro l’eliminazione dell’attrice… Un’organizzazione da manuale che sarebbe servita a farle raggiungere quel tanto che basta in più per decretare invece l’eliminazione di Franceska.

Il voto degli spagnoli ha decretato l’eliminazione di Franceska?

Tutto molto interessante, se non fosse che il regolamento del GF VIP parla chiaro e recita: “il televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni presenti sul territorio italiano”. È per questo motivo che molti telespettatori hanno cominciato a protestare sui social, chiedendo l’annullamento del televoto che ha eliminato Franceska Pepe.

“Franceska deve rientrare assolutamente perché Adua ha vinto al televoto contro di lei grazie ai voti usati dalla Spagna, se non farete nulla per farla rientrare siete solo dei falsi”, ha scritto un utente. E un altro gli fa eco: “Il televoto che ha eliminato Francesca va rivalutato in quanto il regolamento dice che si può votare solo dall’Italia ma in realtà ci sono stati un sacco di voti che sono arrivati dalla Spagna attraverso un vpn per votare illegalmente!”.

E ancora, c’è chi si appella al Codacons: “vogliamo controllare sto televoto visto che dalla spagna hanno votato? Annullamento televoto subito”.

Insomma, la polemica è bella in atto. Ma come andrà a finire? Il televoto sarà davvero annullato? Franceska potrà rientrare in gioco?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy