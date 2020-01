Non è stata una consegna facile ma alla fine il Tapiro d'oro è arrivato nelle mani di Salvo Veneziano, squalificato dal GF Vip

Squalificato dal GF Vip, Salvo Veneziano ha ricevuto il Tapiro D’Oro di Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, però, ha avuto non poche difficoltà nella consegna. Ma alla fine, l’impresa riesce e l’ex gieffino dice la sua sull’accaduto che gli è costata l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello.

Tapiro d’oro a Salvo Veneziano, consegna difficile

Uscito dalla casa – o meglio dal tugurio – del Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano è stato intercettato da Valerio Staffelli, pronto a consegnarli il Tapiro d’oro.

L’incontro tra l’inviato di Striscia e il pizzaiolo siciliano, però, è stato particolarmente movimentato. La produzione, infatti, non avrebbe voluto che l’ex concorrente, squalificato per le frasi sessiste contro Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto, rilasciasse dichiarazioni prima della puntata del mercoledì.

Staffelli viene infatti spintonato dallo staff del programma per impedirgli di parlare con Salvo e quest’ultimo viene addirittura rinchiuso in una toilette. L’uomo però alla fine decide di concedersi alle telecamere del tg satirico per dire la sua su quel controverso episodio.

“Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia” ha dichiarato.

Vanno eliminati anche Patrick, Sergio e Pasquale?

Durante la consegna del Tapiro, Valerio Staffelli chiede a Salvo Veneziano un commento sugli altri tre concorrenti che nel momento del misfatto erano con lui.

Striscia la Notizia, infatti, ha lanciato un sondaggio per chiedere al pubblico se, visto l’atteggiamento complice, non vadano eliminati dal gioco anche Patrick, Sergio e Pasquale.

L’ex gieffino però si addossa tutte le responsabilità e scagiona i suoi e compagni d’avventura “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”.