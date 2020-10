GF VIP, Stefania Orlando in lacrime per Tommaso Zorzi: ‘Ho il timore che..’

Al GF Vip l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha fatto preoccupare Stefania Orlando, scoppiata in lacrime con Maria Teresa Ruta: ecco cosa ha detto.

Al GF Vip l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sta facendo a mano a mano integrare l’ex Riccanza nel gruppo della stanza arancione: una bella notizia che però ha fatto in qualche modo scoppiare Stefania Orlando in lacrime. Ma perché mai la conduttrice televisiva avrà pianto per Tommaso?

Stefania fissa Tommy e Francesco seduti a cenare da parte

Andiamo con ordine. A cena, Francesco e Tommaso si sono seduti a mangiare da parte perché Zorzi non voleva stare a tavola in tredici e Oppini ha deciso di tenergli compagnia. Durante tutta la cena, però, Stefania li ha guardati di continuo, senza distogliere lo sguardo nemmeno per un secondo.

GF Vip: Stefania Orlando in lacrime per Tommaso Zorzi

Poi, in serata, Stefania Orlando è scoppiata a lacrime con Maria Teresa Ruta, tanto che le due si sono accoccolate a letto parlando delle nuove dinamiche in corso al GF Vip.

“Sto così per Tommy – ha ammesso Serena – Secondo te devo parlarci? Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non lo voglio limitare. A volte basta anche solo un abbraccio”.

Maria Teresa Ruta: “Tommaso è come Andy di Toy Story”

Le parole di Maria Teresa Ruta, poi, fanno venire i brividi: “Noi saremmo felici qualora fosse un’amicizia vera. Credo che Tommaso sia abbastanza strutturato, ci sono degli interrogativi che scioglierà solo il tempo, anche se è fragile per certe cose. La cosa che mi fa strano è che io ho insistito tanto con Francesco perché diventasse amico di Tommaso, e forse lui lo sta facendo. Stanno tutti insieme, si sta smuovendo qualcosa. È come un bambino con un giocattolo nuovo, è felice. E ha messo da parte l’altro giocattolo, come in Toy Story. Quando arriva Buzz Lightyear lui diventa il giocattolo preferito di Andy e lui dimentica Woody… poi però ci sono tutti quanti gli altri”.

Stefania Orlando: “Ho paura che per Tommaso non finisca bene”

Stefania ha apprezzato le parole della collega, spiegando a sua volta le sue ragioni: “Anche io tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto che faccia le sue esperienze, tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”.

Poi, però, appena Zorzi è andato a letto, la Orlando ha deciso di mettergli la pulce nell’orecchio, dicendogli “Domani devo parlarti tesoro, devo dirti una cosa perché non ce la faccio più”, ma senza fare ulteriori rivelazioni.

Che altro dire? Al GF Vip abbiamo visto un bellissimo momento: le lacrime sincere di Stefania Orlando e le belle parole di amicizia di Maria Teresa Ruta, che nascondono un sentimento meraviglioso per Tommaso Zorzi e per la sua amicizia con Francesco Oppini. Forse uno degli episodi più belli di questa edizione del reality show di Mediaset.

