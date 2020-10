‘Squalifica’, Gregoraci e i messaggi segreti con Pierpaolo chiusi in bagno: cosa si sono detti

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono a rischio squalifica? I due si sono scambiati messaggi segreti e chiusi in bagno a parlare. Ecco cos’è successo.

Succede di tutto al GF Vip, specie per via degli atteggiamenti di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che si sono scambiati alcuni messaggi criptici e fatto dei gesti che hanno portato i fan a invocare addirittura la squalifica. Ma cosa avrà mai combinato l’ex moglie di Briatore insieme all’ex velino?

GF Vip: Elisabetta e Pierpaolo tolgono il microfono si scambiano messaggi criptici

Andiamo con ordine. Nella notte, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno all’improvviso tolto il microfono, cominciando a scambiarsi dei messaggi un po’ criptici: gesti che prevederebbero richiami e addirittura la squalifica, anche se nulla di tutto questo è avvenuto.

Ebbene, Elisabetta ha scritto alcuni messaggi sulla mano di Pier, ma si sono riuscite a leggere soltanto alcune parole, come “aereo”, “volevano che” e “lunedì esco io”. Segno che la Gregoraci pensa di dover essere la prossima eliminata del reality? Solo timori o qualcosa di più?

Non lo sappiamo, né sappiamo cosa ha detto a Pierpaolo quando – ancora senza microfoni – si è chiusa in bagno con lui per terminare la conversazione.

Elisabetta Gregoraci si chiude in bagno con Pierpaolo: i fan chiedono la squalifica

Inutile dire, però, che di fronte a questi atteggiamenti di Elisabetta Gregoraci, il pubblico a casa ha cominciato a protestare, chiedendo a gran voce sui social che venissero presi provvedimenti: dal richiamo a rimettersi al microfono, fino alla squalifica.

“Tre ore senza microfono inclusa gitarella in bagno per entrambi – ha scritto un telespettatore – e nessun richiamo o comunicazione”.

Poi c’è chi richiama le regole: “Al GF Vip non si parla senza microfoni, non si parla in codice, non si va in bagno in due. Un concorrente comune sarebbe già fuori. Ma lei e la Gregoraci. Può tutto”.

GF Vip: davvero Elisabetta e Pierpaolo hanno violato il regolamento?

E ancora: “Il regolamento prevede che non ci possano essere messaggi criptici. Spero vengano presi provvedimenti per Elisabetta e Pierpaolo”. Oppure: “Visto che sta parlando degli altri concorrenti del GF, facciamo mettere il microfono a Gregoraci che non è a casa sua?”

In realtà, però, di cosa stesse parlato la Badessa del GF Vip ne sappiamo poco. Qualcuno ha infatti colto riferimenti ai coinquilini e agli autori, altri hanno pensato stesse addirittura parlando di Briatore… Senza microfoni, però, non è che si capisse granchè…

Un atteggiamento che, scrive un altro telespettatore: “non è giusto per noi che guardiamo da casa ne per gli altri che vengono ripresi se dimenticano un minuto il microfono …”

In realtà, però, c’è anche chi prende le difese di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, considerando esagerate le richieste di eliminazione: “Ma la squalifica per cosa poi? Ci sono microfoni panoramici quanto tutta la casa e parlare in codice non è vietato dal regolamento… poi parlato in codice, hanno scritto!”

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy