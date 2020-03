GF Vip, Sossio censurato in piena notte: il discorso sulle ‘case particular’ a Cuba

GFVip: Sossio Aruta censurato nella notte per i suoi discorsi sulle case particular di Cuba fa scalpore su Twitter. Ecco cos’è successo.

Scandalo al GF Vip, dove in molti si sono accorti che un discorso di Sossio è stato censurato dal Grande Fratello. Ma per quale motivo avranno tagliato le parole dell’ex calciatore e tronista di Uomini e Donne? Cosa avrà mai detto di così terribile?

LEGGI ANCHE: — Sossio e il gesto fatto mentre parlava nel cuore della notte: ‘Potete inquadrare da un’altra parte?’

Sossio censurato al GFVip: ecco cos’ha detto

In effetti, rivedendo le immagini ci accorgiamo che, anche se in piena notte (erano circa l’una e quaranta minuti), Sossio stava facendo un discorso abbastanza particolare che, a quanto pare, è stato censurato proprio per evitare guai al concorrente del reality di Mediaset

Nella stanza blu, Sossio stava infatti parlando di Cuba e delle ‘case particular’, ovvero dei tipici bed and breakfast dell’isola caraibica, all’interno dei quali è risaputo che spesso ci sono giri di prostituzione, talvolta con ragazzine minorenni.

Essendo dunque un terreno spinoso, quando si è toccato l’argomento, c’è stato una sorta di blocco, che molti hanno interpretato come la bussata della stanza arancione. In realtà, però, è stato lo stesso Grande Fratello ad intervenire, cercando di chiudere il discorso su una materia del genere.

Twitter esplode sulla censura del Grande Fratello

Ma, se nella casa hanno subito la censura, su Twitter si sono scatenati una serie di commenti riguardo alle parole di Sossio, nonché sul fatto che lo abbiano censurato.

“Ma l’avete capito che non è la stanza arancione ad aver bussato? – ha scritto un utente – Geni. È stato il GF dietro il vetro, per i discorsi sulle case particular di Sossio. Successe la stessa cosa settimane fa quando Zequila e Sossio erano dentro la stanza arancione a fare uno scherzo”.

E ancora: “Sossio ringrazia la censura del GFVip che ti ha risparmiato qualche bella denuncia o querela”, oppure: “Hanno dovuto censurare perché Sossio parlava di prostituzione minorile (di alcuni temi non si può parlare)”.

Insomma, non tutti l’hanno presa benissimo, tant’è che c’è chi ha scritto: “E voi avete portato questo disgraziato in finale?”

foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset