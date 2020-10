GF Vip, Signorini e la gaffe sul televoto: svela in anteprima chi uscirà dalla casa. Polemiche sui social

Al GF Vip Alfonso Signorini si lascia sfuggire una gaffe sull'eliminazione serale e svela in anteprima i risultati del televoto!

Come se non bastassero tutti i guai e gli scandali di questa quinta edizione del GF Vip, si ci mette anche Alfonso Signorini, che durante il serale fa una vera e propria gaffe e svela in anticipo l’esito del televoto. Si sarà trattato solo di un errore o di un vero e proprio spoiler?

GF Vip: Signorini svela in anticipo l’esito del televoto

Andiamo con ordine. Durante la puntata è arrivato ovviamente il momento del televoto per decidere chi salvare e chi eliminare. I quattro concorrenti in nomination erano Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Guenda Goria, ma la sfida si è poi ridotta tra l’ex tronista e la conduttrice tv.

Tutto come da copione se non fosse che, prima della conclusione al televoto, Alfonso Signorini si lascia scappare una gaffe che svela in anticipo chi dovrà uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Stando alle parole del conduttore del GF Vip, la prossima settimana si parlerà in studio di un’intervista sulle relazioni di Andrea Zelletta che uscirà su Di Più. Una normalissima comunicazione che, però, fatta prima della chiusura dei giochi del televoto si trasforma in uno spoiler grande quanto una casa (quella più spiata d’Italia, sic!).

Lo spoiler del conduttore sull’eliminazione di Matilde Brandi

Con quelle parole, infatti, Signorini ha implicitamente rivelato che Zelletta sarebbe rimasto in gioco e che quindi sarebbe toccato alla Brandi abbandonare la casa.

Alla fine, infatti, soltanto il 16% dei concorrenti ha votato per salvare la showgirl che, quindi, ha effettivamente dovuto lasciare il gioco, come lo spoiler di Signorini aveva anticipato.

Insomma, un momento un po’ strano, accolto in maniera discorde sui social network. Alcuni si sono limitati a salutare con gioia l’eliminazione di Matilde, altri hanno invece fatto notare quanto sentire Signorini che svela l’esito del televoto prima della sua conclusione non sia proprio il massimo…

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset