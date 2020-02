GF Vip, Pago ‘morto’ per lo scherzo di Antonella Elia

Esilarante reazione di Pago a uno scherzo di Antonella Elia nel GF Vip: lei si mette nella capanna fingendosi Serena, lui si spaventa

Uno scherzo dopo l’altro nella casa del GF Vip nelle ultime ore. Non solo Patrick, ma anche Antonella Elia sta dimostrando il suo spirito goliardico. La showgirl ne ha fatti ben due, a Pago e a Fabio Testi, ma ne è rimasta anche vittima, regalando un po’ di ilarità nella casa e al pubblico che li segue.

GF Vip, lo scherzo di Antonella a Pago

Uno dei momenti che hanno destato maggiore divertimento ieri al GF Vip è stato lo scherzo che Antonella ha organizzato a Pago.

Con la complicità degli altri concorrenti, Clizia in primis, l’ex ragazza di Non è la Rai ha approfittato di un momento di distrazione del cantante sardo per nascondersi nella capanna.

Muoioooooo 😂😂😂 Pago mortooooo😂😂😂😁✈️✈️✈️ Grande la sicula ad organizzarlo ..Antonella fortissima 👏👏👏😂😂 #gfvip pic.twitter.com/cFovgaclOH — GFVip il grande bluff (@clemens86492842) February 12, 2020

Quando Pago ha provato entrate nel nido d’amore costruito all’arrivo di Serena in casa, non ci ha trovato la sua fidanzata, ma Antonella. La reazione di lui è stata esilarante perché si è davvero spaventato: “Stavo morendo!” ha esclamato tra le risate dei suoi compagni d’avventura.

Gli altri scherzi

Anche Fabio Testi è finito nel mirino di Antonella: lei era in confessionale e lo ha fatto chiamare con la scusa di chiedere agli autori del vino. Ma quando l’attore si è presentato nell’iconica stanza rossa è stato sommerso dalla schiuma da barba. Fabio ha reagito da vero signore, facendosi una risata e senza vendicarsi. Antonella, poi, lo ha aiutato anche a lavarsi nella vasca in bagno.

Anche la showgirl però è stata vittima di uno scherzo al GF Vip nelle ultime ore. Patrick, con la complicità di Andrea Denver, Paolo e Clizia, si è infilato in camere in piena notte e ha finto di russare in maniera insopportabile. Per tutto il giorno dopo non si è parlato d’altro.