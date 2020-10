La regia rimprovera i concorrenti del GF Vip per una discussione in cucina: ecco di cosa non si può parlare nella casa di Cinecittà

I concorrenti del GF Vip sono liberi di parlare di tutto nella casa? Da quello che è successo nelle scorse ore, sembra proprio di no. Durante una conversazione in cucina, infatti, dalla regia è stato lanciato un duro monito, che ha messo a tacere il discorso che stavano facendo. Richiamati all’ordine, i vipponi avranno compreso cosa possono o non possono dire?

LEGGI ANCHE: — La concorrente litiga con un addetto del GF Vip: cosa è successo tra i due

GF Vip, concorrenti censurati dalla regia

Prima di entrare nella casa del GF Vip tutti i concorrenti vengono isolati per qualche giorno in un albergo. Un modo per farli abituare al duro stacco con la vita che lasciano fuori dalla casa, prima di intraprendere l’esperienza del reality show. Ed è proprio della permanenza in hotel, (dove sarebbe avvenuta la famosa conversazione tra Adua e Tommaso) che alcuni degli inquilini della casa di Cinecittà stavano parlando nelle scorse ore.

A un certo punto, però, una voce dalla regia li ha fermati. “Non interessa al pubblico sapere dell’albergo prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato” ammonisce uno degli autori.

L’avvertimento della produzione viene ascoltato anche dai concorrenti reclusi nel cucurio, che restano basiti, chiedendosi di cosa stessero parlando nel dettaglio i coinquilini nella casa.

I commenti sui social

L’episodio non è sfuggito ai telespettatori, che hanno riversato commenti ironici e non solo su Twitter. “La regia nerissima che non ce la fa più ormai” osserva ad esempio qualcuno.

Non è la prima volta che dalla regia vengono rimproverati i concorrenti del GF Vip, ma di solito gli autori intervengono per ricordare di usare il microfono, come successo all’inizio con Patrizia De Blanck. La contessa, infuriata per aver dormito male, si rifiutava di indossarlo.

Qualche utente, però, fa notare che non è il primo episodio di censura nella casa. Pare che in precedenza alcuni concorrenti stessero parlando di un farmaco e la regia avrebbe prima staccato l’audio e poi cambiato inquadratura, soffermandosi sulla piscina vuota.