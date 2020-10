E' tempo di racconti intimi per i concorrenti del GF Vip che nella notte si lasciano andare a confessioni molto private: ecco cosa hanno raccontato

Notte bollente nella casa del GF Vip. Prima di mettersi a letto e addormentarsi, i concorrenti si sono lasciati andare a discorsi piuttosto piccanti. Dalla regia nessuno pare essersene accorto e hanno lasciato che i vipponi raccontassero le loro esperienze più intime. Ne è venuto uno scenario erotico, che non sfuggito ai telespettatori notturni.

GF Vip, racconto piccanti nella notte

Non solo litigi e confidenze nella casa del GF Vip: ora è tempo di confessioni molto intime. Complice la quiete e l’atmosfera raccolta della notte, i concorrenti del reality di Canale 5 si sono lasciati andare a racconti molto personali.

Tutto sarebbe partito da un’esclamazione di Tommaso Zorzi, che avrebbe manifestato il desiderio di un incontro intimo. Da lì, i ragazzi hanno iniziato a fare battute sul sesso, rievocando ricordi personali delle proprie esperienze sessuali.

Un quadro variegato che ha incuriosito il pubblico e gli utenti di Twitter, approfittando della distrazione della regia che non ha lasciato alcuna privacy al gruppetto. Insomma, al GF si può parlare di sesso ma non di quanto succedeva in hotel prima dell’ingresso in casa.

Le confessioni dei Vip

Durante il racconto dei concorrenti del GF Vip, sarebbero emersi desideri inconfessabili e particolari davvero intimi della loro vita privata. Tra gli inquilini della casa di Cinecittà, ci sarebbe qualcuno che ha sperimentato l’amore di gruppo, ad esempio.

Poi – fa notare un utente su Twitter – pare che “Oppini avrebbe fatto l’attore porno se non avesse avuto i genitori conosciuti” mentre Elisabetta Gregoraci avrebbe provato piacere più e più volte in un sole giorno.

Nel corso della conversazione, qualcuno ha notato il silenzio di Massimiliamo Morra, sul cui orientamento sessuale Adua Del Vesco ha lanciato pesanti insinuazioni.

E poi, anche un momento di ilarità con Matilde Brandi che chiede a Tommaso Zorzi quante volte la donna può raggiungere un orgasmo. “E lo chiede a me?” l’epica risposta dell’influencer, dichiaratamente gay.