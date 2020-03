Wanda Nara sfoggia dei vistosi stivali al GF Vip: le preziose calzature hanno incuriosito il pubblico che ha scoperto il prezzo stellare

Non è passato inosservato il look sfoggiato da Lady Icardi durante la puntata del GF Vip. La bella opinionista ha indossato un abitino nero, corto e particolarmente accollato. Ma ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati gli stivali indossati da Wanda Nara: affatto sobri e costosissimi.

Quanto costano gli stivali sfoggiati da Wanda Nara al GF Vip?

Le originali calzature hanno fatto sobbalzare anche Alfonso Signorini. “Ma ce l’hai il porto d’armi?” le ha chiesto ironicamente a inizio puntata.

In effetti, gli stivali di Wanda Nara sono piuttosto vistosi: altissimi, in pelle nera, pieni di fibbie e borchie e ricoperti di cristalli. La moglie di Icardi li ha abbinato a un abitino attillato, nero, cortissimo ma senza scollature.

Un accessorio che ha suscitato molta curiosità anche nei telespettatori che sono andati subito alla ricerca degli stivali sul web, anche per scoprirne il prezzo. Che è stratosferico.

La passione per il lusso

Gli stivali di Wanda Nara, infatti, costano ben 9.950 euro e sono disegnati da un noto stilita tedesco. La cifra ha suscitato particolare clamore, ma il pubblico è ormai abituato alla passione per il lusso della bella opinionista del GF Vip.

Wanda non ha certamente problemi economici e non si trattiene dallo spendere i soldi che guadagna. La sua condizione di privilegiata, però, le ha causato non pochi problemi: di recente il padre l’ha accusata di aver perso la testa dopo essere diventata così ricca.