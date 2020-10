I "Gregorelli" del Gf Vip vivono un momento di stanca e i coinquilini se le inventano tutte pur di smuovere la situazione a suon di scherzi

La storia fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non decolla: nonostante il grande seguito che ha la coppia fuori dalla Casa, è proprio la showgirl a tirare il freno a mano e a ripetere come un mantra che Pierpaolo è una bella persona ma che non potrà essere altro che un “amico speciale”. Lui invece sembra innamorato perso e non intenzionato ad arrendersi.

Gf Vip Pierpaolo Pretelli Elisabetta Gregoraci, scherzi e gelosie

Gli altri vip della Casa, che fanno il tifo per Pierpaolo, tentano di aiutarlo come possono: Tommaso Zorzi insegnandogli le sue strategie per non fare lo “zerbino” e anche Matilde Brandi tentando di seminare un po’ di zizzania…

Qualche giorno fa Tommaso, Guenda, Pierpaolo e la stessa Elisabetta avevano architettato uno scherzo ai danni di Maria Teresa, mettendo in scena una relazione fra Guenda e Pierpaolo e una scenata di gelosia di Elisabetta: tutto per scherzo ovviamente, anche se la gelosia di Elisabetta era sembrata a tutti piuttosto genuina!

Oggi stava andando tutto bene, EliGreg gli ha fatto addirittura una scenata di gelosia per Guenda, non capisco perchè fare questo scherzo proprio oggi #gregorelli — Lisa (@Lisa32337092) October 19, 2020

Ora di nuovo nel weekend Matilde ha tentato di rigiocare quella carta, un po’ fra il serio e il faceto, per stuzzicare Elisabetta e vedere se ha veramente un interesse nei confronti dell’ex velino: ha cercato di far credere ad Eli che Pierpaolo, in realtà, ha una persona fuori dalla Casa.

Pierpaolo e matilde stanno facendo uno scherzo a eligreg le stanno facendo credere che pierpy ha una persona fuori……lei ci ha creduto e sta rosicando di brutto…. #gregorelli #GFVIP5 — francesco teglia (@francescotegli) October 19, 2020

Secondo i telespettatori che seguono le vicende della Casa H24, Elisabetta ci ha creduto e si è un po’ risentita…

#GFVIP Quindi il teatrino stasera è tra Pier e la Brandi che tentano di far ingelosire inutilmente Eligreg. Peccato che lei gli continui a ripetere "siamo amici speciali" ✈️✈️✈️✈️✈️ — 𝔹𝕣𝕠𝕔𝕔𝕠𝕝𝕚 🥦 (@sabamful) October 19, 2020

I “Gregorelli”, come li ha ribatezzati il web, sembrano in effetti ad un punto morto: lui fa quello che può, ma dall’altra parte non arrivano conferme e se c’era stata una fiammata di nostalgia appena tornata lei dal tugurio, si è subito esaurita tornando a vivere insieme nella stessa Casa.