GF Vip, Andrea Zelletta perchè è uscito dalla casa? I motivi possibili

Perché Andrea Zelletta è uscito dalla casa del GF Vip? I ‘motivi personali’ non meglio specificati alimentano il mistero. Ecco cosa sta accadendo.

Al GF Vip in tanti si sono accorti che Andrea Zelletta è uscito dalla casa, ma in tanti si stanno chiedendo il perché… il motivo di questo suo abbandono non è infatti chiaro e su tutta la questione aleggia il mistero. Cosa avrà portato l’ex tronista a lasciare il reality? Quale sarà mai la verità?

Perché Andrea Zelletta è uscito dalla casa del GF Vip?

Andiamo con ordine. Sui canali social del reality di Canale 5 è venuto fuori questo messaggio: “Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per motivi personali”. Motivi personali non meglio specificati e che hanno stupito anche molti dei concorrenti del reality, che di punto in bianco non l’hanno più visto.

Come se non bastassero le stranezze, i telespettatori si sono resi conto che anche la regia sta tenendo un comportamento molto strano. Pare infatti che ogni volta che uno dei coinquilini nomini Andrea l’audio venga temporaneamente disattivato e l’inquadratura immediatamente spostata su un altro punto della casa.

L’ex tronista fuori dal GF Vip: i possibili motivi

Tutto molto strano, ma i rumor sono ormai partiti e sul perché Andrea Zelletta sia uscito dalla casa sono già spuntate fuori numerose teorie. Secondo alcune indiscrezione, pare che l’ex tronista sia dovuto uscire dalla casa per assistere un parente temporaneamente malato.

Tuttavia, le speculazioni si susseguono e c’è anche chi afferma che Andrea possa aver preso addirittura il Covid-19, ipotesi difficile nelle condizioni di isolamento alle quali sono sottoposti i concorrenti del GF Vip.

In ogni caso, il mistero su questa uscita temporanea di Andrea Zelletta dalla casa più spiata d’Italia sta facendo davvero discutere. Quale sarà la verità su questa storia? La scopriremo mai?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy