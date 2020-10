La determinata contessa De Blanck è riuscita ad imboscare un oggetto vietato dal regolamento, ma si fa scoprire per colpa di un labiale non proprio irresistibile!

Come ogni nobildonna che si rispetti, anche la contessa De Blanck non vuole rinunciare ai suoi preziosi: a quanto pare Patrizia ha nascosto in valigia un orologio, oggetto vietato dal regolamento del GF, e lo ha anche mostrato ad Enock.

Gf Vip Patrizia De Blanck orologio: ecco cosa è successo

I concorrenti del Gf consultano, per avere un’idea dell’orario, l’orologio del forno: gli autori però, forse per togliergli anche questo punto di riferimento, hanno detto in confessionale ad Enock che quell’orologio va male. A quel punto il concorrente è uscito avvertendo i compagni che non era mezzanotte e venti, come indicato dall’orologio del forno, ma molto più tardi, cioè le due passate.

Mentre tutti si sono allarmati e preparati per andare a letto, la contessa De Blanck non si è fatta scalfire ed ha continuato ad affermare che invece l’orologio del forno andava bene: poi ha confessato ad Enock, con un labiale piuttosto comprensibile, di avere un orologio in camera e glielo ha mostrato.

I telespettatori non hanno perso lo scambio e si sono ovviamente riversati su Twitter a commentarlo, molto divertiti:

Ma Patrizia ha appena detto ad Enock di avere un orologio nascosto? #GFvip — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 22, 2020

Ma la contessa che ha appena confessato che ha l’orologio ?!? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #gfvip — Daria Lillaccupcake (@LillacCupcake) October 22, 2020

La Contessa che porta Enock nella sua stanza per fargli vedere l'orologio 😂😂😂#GFVIP pic.twitter.com/Ea0CmwZkEU — Irene Rena (@IreneRena7) October 22, 2020

C’è anche chi chiede provvedimenti al GF, anche se immaginiamo che il provvedimento più grave potrà essere quello di farsi riconsegnare l’orologio e assoggettare anche la contessa De Blanck all’incertezza dell’orario!