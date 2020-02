Patrick vomita (di nuovo) al GF Vip. Il concorrente ride troppo e non si trattiene, provocando la reazione disgustata dei Vip ma sul web...

Patrick continua a regalare perle di trash nella casa del GF Vip e si sta dimostrando certamente il concorrente più buffo di questa edizione. Nei cuori dei telespettatori ci è entrato già nel 2004, quando partecipò per la prima volta la reality più longevo della televisione italiana. Chi non ricorda la famosa vomitata nella suite con Katia? Ebbene, l’ha rifatto. Ma oggi, la reazione dei suoi coinquilini è stata piuttosto diversa rispetto a quella esilarante dell’attuale signora Pacelli.

Patrick vomita (di nuovo) nella casa del GF Vip

Il pubblico da casa lo adora e sui social è un idolo indiscusso: Patrick – a detta di molti – è la vera anima di questo GF Vip targato Alfonso Signorini. Insultato dentro la casa, osannato fuori, i suoi coinquilini lo hanno nominato quasi sempre e lui, puntualmente, ha battuto tutti al televoto: nell’ultima puntata è stato salvato con ben il 63% delle preferenze e si scontrava con altri 3 Vip.

Un vero animale da reality, che sa come deliziare e far divertire chi guarda il programma e che spesso è anche protagonista involontario di esilaranti gag.

Proprio nelle scorse ore, gli utenti dei social sono andati in visibilio per l’ultima spassosissima performance: Patrick ha vomitato davanti a tutti nella casa del GF Vip. Una scena che ha inevitabilmente portato alla mente quanto accade con Katia mentre beveva champagne nella suite in quella storica edizione del 2004.

La reazione dei Vip

Nella clip che è già divenuta virale in rete, si vede Patrick seduto in cucina mentre sorseggia una bevanda calda. Accanto a lui, Andrea Denver sta raccontando un simpatico aneddoto, mentre altri concorrenti si aggirano intorno ai fornelli.

Il racconto del modello lo deve avere particolarmente divertito visto che non riesce a trattenere le risate, buttando fuori ciò che stava bevendo. “Ti sei strozzato! Dategli un tovagliolo” suggerisce Paolo, mentre Zequila gli si avvicina incuriosito scrutandolo quasi con disgusto.

Patrick, prima si copre il volto con le mani, poi si alza in cerca di ristoro, seguito da Denver che gli va in soccorso con dei tovaglioli in mano e informando gli altri che “gli è uscito il latte dal naso”. In sottofondo, una voce maschile commenta: “Che schifo!”.

Affatto schifati i telespettatori che inneggiano alla sua involontaria comicità. Peccato solo, nota qualcuno, che in 16 anni sia passato dallo champagne al latte.