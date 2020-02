GF Vip, palo di Clizia a Paolo: video del rifiuto che sorprende i fan

Clizia rifiuta di far entrare Paolo nell'oblò del GF Vip: ecco cosa è successo nella notte tra i due piccioncini del reality show.

Niente tenere effusioni nell’oblò la notte scorsa per Clizia e Paolo al GF Vip. La modella siciliana non ha voluto far entrare nella sua stanzetta il ragazzo, suscitando grande sorpresa dei fan. Molti telespettatori si chiedono se sia l’inizio di una crisi o se invece sia solo una tecnica di seduzione, messa in atto dall’ex di Sarcina per stuzzicare Ciavarro.

GF Vip, Clizia dà palo a Paolo

L’oblò è diventato l’intimo rifugio di Paolo e Clizia nella casa del GF Vip, dove vanno a cercare un po’ di privacy. Un’intimità non totale visto che anche in quella piccola camera da letto sono installate le telecamere che riprendono tutto h24.

Dopo essersi lasciati andare a notti di passione, tanto che la regia in qualche caso ha censurato le immagini cambiando inquadratura, ieri sera è successo qualcosa di inaspettato.

Clizia non ha concesso i fatidici 5 minuti di effusioni tra le lenzuola a Paolo, che se n’è andato a letto tutto solo, senza neanche riuscire a strapparle un bel bacio della buonanotte.

Come si vede dal video recuperato dai fan in rete, lei non lo accoglie nell’oblò e porge la guancia quando lui cerca di baciarla prima di andare a dormire.

Ecco il palo che clizia diede a paolo che al mercato mio padre comprò #gfvip pic.twitter.com/ilzNonkp9M — Giuggiola (@giuggiolajiji91) February 17, 2020

Crisi o seduzione?

La scena ha sorpreso molti fan della coppia: c’è chi ritiene sia il segnale di una prima crisi tra i due e chi invece pensa che Clizia stia stuzzicando il giovane romano.

La bella siciliana, forse, vorrebbe essere corteggiata alla vecchia maniera e sta cercando un modo per spronare Paolo a sorprenderla con qualche romantico gesto. Oppure, a detta di altri, si è abituata a dare per scontate le attenzioni di Paolo, che dovrebbe farsi desiderare di più.

Intanto, questa sera è tempo di una nuova puntata in prima serata su Canale 5 e in casa entrerà qualcuno che avrà da ridire su questa storia d’amore.

Eleonora Giorgi tornerà a varcare l’iconica porta rossa insieme all’ex marito Massimo Ciavarro: cosa avranno da dire a Paolo i suoi genitori? Lo metteranno in guardia da questa relazione o lo sosterranno nella sua scelta d’amore?