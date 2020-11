GF Vip, la gaffe di Maria Teresa Ruta con Tommaso Zorzi: ‘Sei uomini e un gay’. La reazione di Zorzi

Al Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta fa un’uscita poco felice che finisce per lasciare interdetto Tommaso Zorzi: ecco cosa ha detto.

Tra i concorrenti del GF Vip, Maria Teresa Ruta è una delle più amate, ma anche lei di tanto in tanto si lascia andare a qualche uscita infelice: è successo con Tommaso Zorzi, rimasto stupefatto da alcune affermazioni della conduttrice… Ma cosa avrà mai detto al punto da far scandalizzare il buon Tommy?

Maria Teresa Ruta: ecco la gaffe su Tommaso Zorzi

Partiamo dal principio: niente di minimamente paragonabile alle frasi shock di Francesco Oppini, ma quello fatto da Maria Teresa Ruta nei confronti di Tommaso Zorzi è quanto meno uno scivolone. A raccontarlo è stato l’influencer milanese, che in una delle sue tante pause sigaretta con Stefania Orlando ha con stupore narrato quanto accaduto.

Così ha esordito Zorzi: “Maria Teresa mi ha chiesto: ‘se me lo chiedono in confessionale, è offensivo dire che in questa casa ci sono 6 uomini, 6 donne e un gay? O dovrei dire 7 uomini e 6 donne?’”

“Sei un uomo tu!”, ha subito ribattuto Stefania, con Tommy che è sbottato: “Fino a prova contraria sì!”

GF vip: ecco la reazione alle parole di Maria Teresa

“Essere gay o lesbica non è un genere sessuale”, ha poi commentato la Orlando facendo riferimento alle parole di Maria Teresa che, francamente, rischiano di suonare un po’ omofobe se non si conoscesse il personaggio.

Si sarà soltanto espressa male o c’era davvero malizia nelle sue parole? Quale sarà la verità su questa storia? Quel che è certo è che il web si è mostrato particolarmente indulgente nei suoi confronti.

Sarà che coi suoi atteggiamenti Maria Teresa Ruta è stata sempre dolce e comprensiva nei confronti di Tommaso Zorzi, ma la sua uscita infelice sembra essere stata perdonata… lo avrà già fatto anche Tommy?

