Al GF Vip va in scena un litigio furioso tra Enock e Guenda Goria, ma la clip viene cancellata dai canali ufficiali del reality show: ecco cosa è successo.

Al Grande Fratello Vip è andata in scena una discussione tra Enock e Guenda, sfociata in un lungo litigio… Peccato però che la scena sia stata tagliata dai canali ufficiali del reality show di Mediaset, al punto da fare arrabbiare molti utenti. Ma cosa è successo di preciso? Niente paura… ci siamo noi a raccontarlo!

GF Vip: il litigio epico tra Enock e Guenda

Durante la serata di domenica, si era tornato a parlare delle parole di Mario Balotelli su Dayane Mello. Enock, infatti, aveva detto al fratello: “Mario, Dayane ti vorrebbe dentro”. In risposta, però, l’ex calciatore di Milan e Inter gli ha risposto: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’”.

Una battuta sessista sulla quale è tornata Guenda Goria, che a riguardo ha incalzato Enock, dando vita ad un litigio: “Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche (la mamma di Enock faceva le pulizie, ndr), avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello“.

Il 27-enne ha risposto in malo modo alla figlia di Maria Teresa Ruta: “Chi ca..o sei? Vaffanc..lo”.

Guenda ha insistito, dicendo di sentirsi giustificata in quanto “credo di essere una donna”. Ancora una volta, però, la risposta di Enock lascia senza parole, dato che le ha risposto: “Ma donna di cosa? Ma chi ca..o ti credi di essere?”

La clip del litigio cancellata dal sito Mediaset. Qual è il motivo?

Insomma, un momento non proprio bellissimo che però ha finito per essere censurato dai canali ufficiali del reality. La clip inizialmente comparsa sul sito Mediaset è infatti misteriosamente scomparsa, tanto che molti utenti hanno finito per denunciare la cosa.

Ma perché mai il video del litigio tra Enock e Guenda sarà stato cancellato? Quale sarà il vero motivo? Voi cosa ne pensate? Saranno presi provvedimenti a riguardo?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy